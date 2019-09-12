بحضور نجوم الفن.. محمد نور يحيي حفلا غنائيا في مهرجان Egypt Eye On fashion.. الإثنين

يحيي المطرب محمد نور حفلا غنائيا في مهرجان "Egypt Eye on fashion" في احدي الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الخامس وذلك يوم الأثنين القادم الموافق 16 سبتمبر والذي يرأسه رجل الأعمال هاني هيبه .





يحتوي المهرجان علي عدة تكريمات لنجوم الوسط الفني لأفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية علي مدار عام 2019 بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.





يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي التي تهتم بأحدث صيحات الموضة في شكل وتصميمات الفساتين الشرقية وكل ما يخص المرأة العربية والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في الجزائر والمغرب العربي وتبادل هذه الثقافات والاحتكاك العربي بين دول المغرب العربي .



