بحضور نجوم الفن.. محمد نور يحيي حفلا غنائيا في مهرجان Egypt Eye On fashion.. الإثنين
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:22 م
Advertisements
محمود حنفي
Advertisements
Advertisements
يحيي المطرب محمد نور حفلا غنائيا في مهرجان "Egypt Eye on fashion" في احدي الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الخامس وذلك يوم الأثنين القادم الموافق 16 سبتمبر والذي يرأسه رجل الأعمال هاني هيبه .
يحتوي المهرجان علي عدة تكريمات لنجوم الوسط الفني لأفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية علي مدار عام 2019 بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
يعتبر المهرجان من أهم المهرجانات في مصر والوطن العربي التي تهتم بأحدث صيحات الموضة في شكل وتصميمات الفساتين الشرقية وكل ما يخص المرأة العربية والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في الجزائر والمغرب العربي وتبادل هذه الثقافات والاحتكاك العربي بين دول المغرب العربي .
ويضم المهرجان أهم مصممي الأزياء في مصر منهم الإعلامية ومصممه الازياء جينا سلطان ومحمد نور ومصممة الازياء السكندرانية المعروفة مي علام ومستشار اعلامي :موسي صبري من مصر ومن الوطن العربي مصممة الازياء موهبة بولدروع وخالد السويفي وحياة مدني وحياة بلخاري وكريمة بكيري وحنان رافي ولطيفة بوزاعه ومن المقرر أن تذيع الحفلة الإعلامية هيا فياض والإعلامية فيروز نبيل.
Advertisements
- تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ"International Fashion Award" (صور)
- مشاركة عربية في "International Fashion Award" لدعم صناعة الأزياء في مصر (صور)
- تكريم إيناس عزالدين في مهرجان بورسعيد للسياحة والتسوق (صور)
- مهرجان الموضة العربية في دورته الثانية يجمع بين الموضة والفنون
- محمد نور يحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان "eye on fashion" نوفمبر المقبل
- مهرجان "إيجي فاشون" يُكرم نخبة من نجوم الفن والأزياء في مصر والوطن العرب
- الليلة.. انطلاق Middle East Fashion festival بمشاركة أنوشكا وروجينا وعائشة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر