اسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:17 م
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وكالات
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واصلت اسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن تعافت أمس لأول مرة بعد 4 جلسات من التراجع، لترتفع اسعار الذهب بنسبة 1.5 بالمئة، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة الإيداع وأعاد إطلاق التيسير الكمي، معززا التوقعات بموقف تيسيري من البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع المقبل .
وبحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.6 بالمئة إلى 1506.09 دولار للأوقية (الأونصة) ، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة لتسجل 1514.20 دولار للأوقية.
وأوضح بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز قائلاً: "عندما يكون المركزي الأوروبي مقداما كما كان هذا الصباح فإن نظر الأسواق يتجه إلى مجلس الاحتياطي الأمريكي - الذي من المحتم أنه سيكون في غاية التيسير على صعيد أسعار الفائدة،"، مضيفا أن خطوة المركزي الأوروبي تزيد المعروض النقدي في السوق بما يدفع للإقبال على الذهب كملاذ آمن .
وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمئة، وتعهد بأن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، قائلا إنه سيستأنف شراء السندات بمعدل 20 مليار يورو شهريا من أول نوفمبر.
وتابع كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: ”والسوق تتوقع المزيد من هذا الأسبوع القادم في ظل اقتراب عائد السندات الأمريكية من الصفر، ولذا الذهب مغر“.
وارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.14 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 959.97 دولار.
وصعد البلاديوم 3.14 بالمئة إلى 1621.29 دولار للأوقية، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.
وقال كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز: "بيئة أسعار الفائدة التي نعيشها تساعدهما (البلاتين والبلاديوم) على الصعود؛ يوجد طلب على البلاتين كملاذ آمن... العامل الأكبر هو الطلب على الملاذات الآمنة والطلب الصناعي بسبب الانفراجة الأمريكية الصينية".
واقر البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيز جديدة كما كان متوقعا يوم الخميس، إذ خفض أسعار الفائدة وأقر جولة جديدة من مشتريات السندات لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم.
وقال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمئة من -0.4 بالمئة، وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر .
وذكر المركزي الأوروبي في بيان دوري للسياسة ”يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) طالما كان ذلك ضروريا لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي“.
كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك ويطبق سعر فائدة متدرجا للإيداع لمساعدة البنوك.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا خفضا لسعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس، وسعر فائدة متدرجا للإيداع لدعم البنوك، وشراء سندات بقيمة 30 مليار يورو شهريا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول، وتعهدا جديدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
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