ننشر حصاد قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر

اختتمت أمس قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بمحافظة البحر الأحمر أعمالها، برعاية اللواء أركان حرب دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبرئاسة أ. د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية وإشراف أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة الطبية التي قدمتها عيادات القافلة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد ٢٦٧٠ ما بين كشوفات وجراحات ومناظير جهاز هضمي وجراحات أسنان وأشعات مقطعية وموجات صوتية وذلك بمختلف تخصصات (الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الجلدية، القلب والباطنى، التخدير، الأسنان )، فضلا عن إجراء ٤٨ عملية جراحية متنوعة تحت إشراف إ.د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش وأ.د. هاني الدهبي رئيس قسم التخدير، ا.د. هشام العقاد استاذ الجراحة العامة، إلي جانب صرف الأدوية المجانية ل ٢٥٠٠ مستفيد، وكذلك تحويل ٨٥ حالة لتلقي العلاج مجانًا بمستشفيات الجامعة.





كما شهدت أعمال القافلة التي استمرت طوال ثلاثة أيام ونظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع وإشراف عام أ. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، إجراء ٤٥ اختبار فوري و٤٤ استكتاب من خلال فصول محو الأمية الخمس التي باشرت أعمالها بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، فضلًا عن تسليم ٣٢ شهادة للمتحررين من الأمية.





وشهد محور حملات التوعية تقديم ندوة حول مرض فيروس C وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه، وندوة أخرى حول التغذية السليمة للأطفال، وحاضر بهما أ.طارق عبد الفتاح مسئول التدريب بكلية الطب.





وبالتعاون مع وزارة التضامن وهيئة الشئون الاجتماعية بمحافظة البحر الأحمر تم صرف مساعدات غذائية تنوعت بين ( التمر، السكر، الزيت، العدس، الفاصوليا وغيرها )، بالإضافة إلى صرف (٧٠) من الأجهزة التعويضية المتنوعة.



