تعرف على سجل مواجهات الهلال والفيحاء قبل اللقاء المرتقب بينهما في الدوري السعودي

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يدخل نادي الهلال السعودي، لقاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي، وهو يطمح في تحقيق الفوز والإنتصار من أجل الإستمرار في صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يطارده نادي النصر بنفس الرصيد من النقاط، وينتظر الأخير أي تعثر للهلال من أجل إفتكاك الصدارة.



وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت بأن الهلال سيلعب أمام نادي الفيحاء ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي لموسم 2019-2020.، وذللك مساء يوم السبت المقبل على أرضية استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض".



وبحسب ما تؤكده الأرقام والإحصائيات، فإن نادي الهلال السعودي يملك الأفضلية على مستوى التاريخ في المواجهات المباشرة مع نادي الفيحاء، حيث لعب الفريقين من قبل 4 مواجهات، ونجح الهلال في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات منها، في حين تمكن نادي الفيحاء من تحقيق الإنتصار في مباراة وحيدة.



وخلال المباريات السابقة بين الهلال والفيحاء ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، سجل لاعبو الهلال 9 أهداف في شباك الفيحاء، فيما سجل الفيحاء 4 أهداف فقط في شباك الزعيم.



الجدير بالذكر، أن نادي الهلال يحتل صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على أبها 4-2، وفي الجولة الثانية، فاز على حساب الرائد بخماسية، وفي حين يملك الفيحاء 4 نقاط تجعله قريب للغاية من فرق الصدارة، وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز في اللقاء الثاني بالبطولة أمام الحزم، ولكنه قد تعادل في اللقاء الأول أمام الفيصلي.