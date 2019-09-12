زاهي حواس: المتحف المصري الكبير نقلة حضارية لمصر والمصريين

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تحدث الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، ووزير الآثار الأسبق، عن الفنان الراحل عمر الشريف، قائلًا إن الفنان عمر الشريف كان من أعز أصدقائه، لافتًا إلى أنه لم يفارقه يومًا في فترة إصابته بـ"الزهايمر".



ولفت "حواس"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، إلى أن نجل الفنان الراحل عمر الشريف لم يفصح عن أي معلومات عن موعد ومكان دفن والده حتى لا يحدث تزاحم مثلما حدث في وفاة والدته فاتن حمامة، ولذلك عدد الجنازة كان قليلًا، متابعًا: "الناس داست على التابوت".



وأضاف وزير الآثار الأسبق، أن عمر الشريف وأحمد رجب وأنيس منصور شخصيات لن تتكرر في حياته.



وأشار عالم الآثار العالمي، إلى أنه يتعجب ممن ينتقدون الإنجازات التي تشهدها مصر في الوقت الحالي في كافة المجالات، لافتًا إلى أن هناك اهتمام كبير في الفترة الأخيرةة من قبل الأجيال الشابة بالآثار.



وذكر "حواس"، أن متحف الطفل يعد من أهم المتاحف في العالم، مضيفًا أن العالم كله يهتم بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستكون منطقة سياحية ثقافية هامة، مشيرًا إلى أن المتحف سينقل مصر نقلة حضارية، وسيكون شيئًا مشرفًا لمصر والمصريين.



يذكر أن الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، تخرج من الجامعة بتقدير مقبول، ورغم ذلك تفوق تفوقًا شديدًا في عمله، وأصبح من أهم علماء الآثار في العالم كله، مؤكدًا أن الفشل الدراسة لا يعني نهاية الحياة.



وقال "حواس"، في تصريح سابق، إنه تعرض لهجوم شرس بعد عمله في الآثار، لافتًا إلى أنهم لم يهتم بالانتقادات وعمل بنصائح والده، لافتًا إلى أن تمثال أفروديت إله الحب عند اليونانيين سبب تمسكه في العمل بالآثار، مضيفًا أنه عمل بالآثار فور تخرجه من الجامعة بقرار جمهورية، مؤكدًا أن حبه للآثار تحول إلى عشق، كما أنه عمل على تكريم كل من هاجموه في حياته؛ لأنهم كانوا سبب إصراره على النجاح.

