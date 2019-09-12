الأقصر تناقش خطة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"



أكد المحافظ علي ضرورة التنسيق المستمر والتعاون المتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ المبادرة بشكل يضمن رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة لاهالي القري لافتا الي اهمية تقسيم مراحل خطة العمل بالمبادرة والعمل ضمن منظومة متكاملة تهدف الي بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل بجانب التركيز على تحقيق تنمية متكاملة، في القرى التي سيتم العمل بها.



ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموارد المالية التي سيتم اتاحتها من موازنة الحكومة لدفع العمل بالمبادرة، مؤكدًا أنه يتم العمل مع الجمعيات الأهلية والتنسيق معها في مختلف الجهود المبذولة.



ووجه المحافظ رؤساء المدن والتضامن بمراجعة بنود الخطة وتقديم تقارير من كل مدينة ومركز خاصة بالقري الأكثر احتياجًا تتضمن وضع آليات، مدرج بها خرائط الفقر، ونسب السكان، وكافة المعلومات التي تساهم في توسيع قاعدة المبادرة بالمحافظة بما يضمن حسن المتابعة وتحقيق الأهداف المرجوة مشيرا الي ان المبادرة سيتم تنفيذها في عدد 22 قرية من القري المستحقة بالمحافظة بميزانية حكومية خاصة بالمبادرة قدرها حوالي 180 مليون جنيه طبقا للمعلن من وزارة التخطيط.



واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر، المشروعات التي سيتم تنفيذها داخل القري والنجوع ضمن المبادرة والمبالغ المالية المخصصة لكل مشروع خلال العام المالي الجاري، والجهات المسند لها هذه المشاريع.



وقال ياسر جاد مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بمحافظة الأقصر ان المشروعات تستهدف تحسين الخدمات في مجالات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري وتحسين البنية التحتية بالاضافة الي الخدمات الاجتماعية المقدمة من التضامن الاجتماعي ومؤسسة الاورمان لتحسين حياة الأسر في قري اسنا والقرنة وتشمل 5665 اسرة بإجمالي 27132 فرد.



اختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد علي اهمية المبادرة ومساهمتها في توفير الخدمات للمواطنين المستحقين ضمن توجيهات الحكومة بتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة لاهلنا في مختلف القري والنجوع.





عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لدفع العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، وذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد ابو العزائم والمهندس أسعد مصطفي مسئول المشروعات وعدد من رؤساء المدن ونوابهم ومسئولي التضامن والتخطيط ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإسكان والتعليم والشباب والرياضة والري.