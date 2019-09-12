ليس ميسي.. بيكهام يستهدف نجم آخر من برشلونة

كشفت تقارير صحفية اسبانية خلال الأيام الماضية، عن إهتمام اسطورة الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الاسباني، وضمه لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال الفترة المقبلة.





ووفقًا للتقارير أن "بيكهام" يحاول الضغط على ليونيل ميسي لمغادرة برشلونة والإنتقال للدوري الأمريكي، حيث يعتبره جزء هام في مشروعه الجديد مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويسعي النجم الإنجليزي لاستغلال البند الموجود في عقد "ليو" بإمكانية رحيله عن البرسا مجانًا في نهاية الموسم الحالي، لإقناعة بالإنضمام لصفوف ميامي.





إذاعة "الراك 1" الاسبانية فجرت مفاجأة مدوية اليوم الخميس، بعدما أكدت أن ديفيد بيكهام لا يستهدف التعاقد مع ليونيل ميسي فقط من صفوف نادي برشلونة، بل يضع لاعبًا آخر ضمن خطط صفقات المستهدفة من النادي الكتالوني في المرحلة القادمة.





وأوضحت الإذاعة الاسبانية أن "بيكهام" قد حط رحاله في برشلونة خلال الفترة الحالية لأسباب غير معلومة، ولكن اتضح اليوم أهداف النجم الإنجليزي، حيث يريد التعاقد مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز لاعبا الفريق الكتالوني، وضمهما لنادي إنتر ميامي الأمريكي.





وتحاول إدارة نادي برشلونة الاسباني تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مدي الحياة، مع إعطائه حرية الرحيل عن النادي وقتما يريد، مع عودته بالمستقبل للعمل داخل صفوف النادي الكتالوني.



