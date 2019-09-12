ميسي يدافع عن فالفيردي ويتحدث عن صفقات ريال مدريد

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني إن إرنستو فالفيردي مدرب الفريق ليس السبب في نتائج الفريق بدوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين.





وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "السبورت" الإسبانية، إن الخروج من دوري ابطال اوروبا في الموسمين الماضيين ليست مشكلة الطاقم التدريبي فقط بل مع اللاعبين أيضاً".





وواصل : "أتليتكو مدريد تعاقد مع لاعبين مميزين وأعتقد أنه كان من أكثر الأندية نشاطا في الميركاتو الصيفي، ويوفنتوس أيضاً ضم لاعبين جيدين وسينافس على الألقاب في الموسم الجاري".





وتابع : "ريال مدريد ضم أكثر من صفقة جيدة، ولكننا نسعى لتحقيق لقبي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا بالرغم من البداية السيئة في الليجا هذا الموسم، ولكنها مازالت طويلة".





وتعرض ليونيل ميسي للإصابة قبل بداية الموسم الجاري ولم يلعب حتى الآن مع البارسا أي لقاء هذا الموسم، ويفضل فالفيردي إراحة اللاعب وتعافيه بشكل كامل من أجل عدم تجدد الإصابة مرة أخرى.





ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق فالنسيا يوم السبت 14/9/2019 على ملعب الكامب نو وسط جماهير البارسا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.





ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط من ثلاث جولات خاضها الفريق بالبطولة، حيث فاز في مباراة وحيدة أمام فريق ريال بيتيس، وتعادل أمام فريق بلد الوليد بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وتعرض لهزيمة قاسية في المباراة الأولى له بالليجا أمام فريق أتليتك بلباو بنتيجة هدف نظيف.