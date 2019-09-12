إصابة ٤ أشخاص في سقوط مصعد مستشفى بدمياط

سقط مصعد مستشفي الزهراء الخاصة بمركز فارسكور بدمياط، اليوم الخميس، للمرة الرابعة، اثناء استقلال عدد من الأهالي به.





تسبب سقوط المصعد، في وقوع إصابة ٤ من الأهالي من بينهم ٣ سيدات وشاب، حيث تعرضوا لإصابات بالغة في مناطق متفرقة من أجسادهم، حيث تسبب الحادث في كدمات وجروح وإصابات بالغة.





تم تحويل المصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، لتلقي العلاج وتم اخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها.









يذكر ان الواقعة ليست الأولى في المستشفى الخاصة، حيث سقط المصعد الخاص بها اكثر من ٣ مرات وتسبب في اصابات بالغة، حيث سبق وأن تجمهر أهالي مدينة فارسكور بدمياط، فور سماع صوت سقوط، حيث سقط مصعد إحدى المستشفيات الخاصة، اثناء استقلال ٧ من أسرة واحدة له بعد إجراء عملية اللوز لنجلهم، حيث تم اخطار قوات الإسعاف وتم نقل المصابين الي مستشفى فارسكور المركزي لتلقي العلاج.





وتلقى قسم شرطة فارسكور بدمياط، اخطارا من مستشفي فارسكور المركزي بوصول 7 أشخاص من أسرة واحدة اثر سقوط المصعد مما أدي الي إصابتهم بإصابات بالغة الخطورة، وبالانتقال والفحص تبين سقوطه من الدور الرابع بمستشفي خاصة، اثناء عمل عمليه اللوز واللحمية لنجلهم وبعد انتهاء العملية جلبوا المصعد للنزول ومعهم الطفل وأسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل آخر وعدم عمل جهاز منظم السرعة، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الصيانة الذي ترتب عليه سقوط المصعد.



