حواس: "اتخرجت من الجامعة بتقدير مقبول.. وعملي بالآثار بداية نجاحي"

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أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار العالمي، ووزير الآثار الأسبق، أن الفشل في الدراسة لا يعني نهاية الحياة، ولا بد أن نسعى للتفوق في العمل، لافتًا إلى أنه تخرج من الجامعة بتقدير عام مقبول، وعمله بالآثار بداية نجاحه.



وأشار "حواس"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أنه عمل بالآثار فور تخرجه من الجامعة بقرار جمهورية، معلقًا: "أنا لم أحب الآثار بل عشقتها".



ولفت وزير الآثار الأسبق، إلى أن تمثال أفروديت إله الحب عند اليونانيين سبب تمسكه في العمل بالآثار، مؤكدًا أنه كان يعلم أنه سيحصل على مناصب عليا في مهنة الآثار.



وأضاف عالم الآثار العالمي، أن أهم نصيحة تلقاها في حياته كانت من والده عندما قال له: "اوعى تحطك إيدك تحت ضرس حد، لو غلطت قول على غلطك".



وقال "حواس"، إنه تعرض لهجوم شرس بعد عمله في الآثار، لافتًا إلى أنهم لم يهتم بالانتقادات وعمل بنصيحة والده، متابعًا: "عمري ما عملت معركة مع حد، ولم أستمر في الهجوم مع أي أحد، مش فاضي غير للعمل"، مستكملًا: "عمري ما كرهت حد".



وذكر وزير الآثار الأسبق، أنه أنه عمل على تكريم كل من هاجموه في حياته؛ لأنهم كانوا سبب إصراره على النجاح، لافتًا إلى أن بعض المغرضين حاولوا تشويه سمعته عقب "إللي بيقولوا عليها ثورة"، مشيرًا إلى أن كل البلاغات التي قدمت للنيابة تم حفظها.



وتابع عالم الآثار العالمي، أن أنيس منصور قدم له نصيحة بعدم الالتفات لمن ينتقدوه، مستكملًا: "لو الحقد اتشال من قلوبنا مصر هتبقى أعظم بلد".



وأشاد "حواس"، بوالدته، موضحًا أنه تأثر بوالدته خاصة أن والده توفى وهو في عمر صغير، وهي تفرغت لتربيته هو وأشقائه، لافتًا إلى أنه لديه 6 أخوة، متابعًا: "والدي ترك لنا أموال وأراضي ما زالت موجودة حتى الآن".



ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور زاهي حواس، من أهم علماء الآثار في العالم، وشغل منصب وزير الآثار في فترة سابقة، ولها إنجازات عديدة في هذا المجال.

