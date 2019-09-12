ظهرت حالا.. نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 للدور الأول والثاني عبر لينك بوابة الحكومة المصرية



ظهرت حالا نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 لشعبتي علمي وأدبي بنين وبنات، حيث قالت جامعة الأزهر ظهر اليوم الخميس عبر مؤتمر صحفي، إن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 متاحة الآن على بوابة الحكومة المصرية، وفيما يلي نقدم لكم لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية، كما نقدم كافة التفاصيل عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية .





تنسيق الثانوية الازهرية 2019





يمكن للطلاب الآن التعرف على درجات النجاح والقبول في الكليات بنين وبنات، وأيضًا نسبة المئوية، وهذا ما نستعرضه معكم بعد إطلاعك على نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 :





وتوقعات بانفخاض تنسيق الثانوية الاهرية 2019 العام الحالي بنسبة لتنسيق الثانوية الأزهرية العام الدراسي الفائت بعد أن انخفضت النسبة العامة للنجاح، التي وصلت نسبة النجاح 49.9% في حين وصلت النسبة الناجح العام الدراسي الفائت نسبة 63.8% في أعقاب الدور الأول.









درجات القبول في الكليات بنين وبنات - نتيجة تنسيق الازهر 2019 علمي بنات وبنين





طب بنين القاهرة 621 بنسبة 95.54% طب بنين دمياط 618 بنسبة 95.08%.





طب بنين اسيوط 616 بنسبة 94.77% طب اسنان القاهرة 615 درجة .





وطب القاهرة 628 بنسبة 96.62% طب بنات دمياط 625 بنسبة 96.15%.





وللقسم الادبى كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغة الالمانية الحد الادنى 559بنسبة 88.7% ترجمة فورى 548 بنسبة 86%.





أما الأدبى بنات الدراسات الإنسانية قسم اللغة الانجليزية 587 بنسبة 93.17% الدراسات الانسانية ترجمة انجليزى فورى 586 بنسبه 93%.





وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية الازهرية، ابدت يوم الأحد الموافق 26 مايو، وانتهت للطلاب الشعبة الأدبية والشعبة الإسلامية، في يوم الثلاثاء 25 يونيو، بمادة الأدب والمطالعة والنصوص، فيما انتهت لطلاب الشعبة العلمية، في يوم السبت 29 يونيو 2019، بمادتي التوحيد والصرف لطلاب الشعبة العلمية.

وأنطلقت أعمال التصحيح لكراسات الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019، في عشر مراكز على مستوى جمهورية مصر العربي، وانتهت أعمال التصحيح وعمليات الجمع والرصد في أقل حوالي 7 أيام (أسبوع)، ليتم اعتماد النتيجة في يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019، تمهيدا لإعلانها الأحد 14 يوليو 2019.

كما انتهت أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، يوم الأحد الموافق 25 أغسطس، للقسم الأدبي، ويوم 26 لطلاب القسم العلمي، تابعنا لمعرفة تفاصيل نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019 .





وفي نفس السياق، نشرت بوابة الحكومة المصرية للتنسيق بيان بمواقع التنسيق الإلكتروني بكليات جامعة الأزهر وفروعه، وذلك تسهيلًا على طلاب الثانوية الازهرية، للاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2019، وهو كالآتي:







