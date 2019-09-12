موعد تقديم صفقة ريال مدريد الجديدة
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:52 م
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتقديم صفقة جديدة غدًا الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة القوية على كافة البطولات بالموسم الجديد.
وأعلن نادي ريال مدريد موعد تقديم حارس المرمي الفرنسي ألفونس آريولا، والمنضم حديثًا لصفوف النادي الملكي ضمن صفقة إنتقال الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي الريال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وذكر النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي أن الحارس الفرنسي سيوقع عقود إنتقاله بشكل رسمي لصفوف نادي ريال مدريد، في جلسة ستجمعه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي وبحضور إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بالنادي.
وأكد نادي ريال مدريد أنه سيتم عقد غدًا الجمعة 13 سبتمبر الساعه 2:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا للإعلام والجمهور، وذلك في قاعة الصحافة في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل النادي الملكي.
يذكر أن "أريولا" سيكون الحارس الثاني في صفوف نادي ريال مدريد بعد الحارس الأساسي للفريق تيبو كورتوا.
Advertisements
- هل يكون "نافاس" كلمة السر وراء انتقال نيمار لريال مدريد ؟
- أخبار ريال مدريد: زيدان يعطي بيريز الضوء الأخضر لضم صفقة القرن ونجم جديد يقترب من الريال والتشكيل الجديد مع نيمار
- رحيل نافاس يضع زيدان في ورطة كبيرة
- زيدان يتحدى إدارة ريال مدريد ويمنع رحيل حارس مرمى الفريق
- أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز لن يتنازل عن ضم "الساحر".. والريال يضم صفقتين جديدتين.. وزيدان يأمر بخروج نجم هجوم الملكي
- أخبار ريال مدريد: ريال يُجهز 150 مليون لحسم صفقة المثيرة وزيدان يعلن عن صفقتين مدويتين وبيريز ينقض على صفقة برشلونة
- أخبار ريال مدريد: الملكي ينقض على صفقة برشلونة ونجم الفريق على أعتاب الرحيل.. ونيمار يصدم الملكي بهذا القرار!
- ريال مدريد يقترب من حسم صفقة سان جيرمان
- صفقات ريال مدريد.. نجاح فى ضم هازارد ويوفيتش وفشل بوجبا وإيريكسن
- فاران يكشف عن إمكانية نجاح أريولا مع ريال مدريد
المزيد عن: مؤتمر صحفي فلورنتينو بيريز صفقة جديدة ريال مدريد ريال باريس سان جيرمان النادي الملكي ألفونس اريولا أريولا وكيلور نافاس أخبار ريال مدريدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر