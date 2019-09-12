موعد تقديم صفقة ريال مدريد الجديدة

يستعد نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتقديم صفقة جديدة غدًا الجمعة الموافق 13 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار خطة إدارة النادي الملكي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة القوية على كافة البطولات بالموسم الجديد.





وأعلن نادي ريال مدريد موعد تقديم حارس المرمي الفرنسي ألفونس آريولا، والمنضم حديثًا لصفوف النادي الملكي ضمن صفقة إنتقال الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي الريال لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكر النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي أن الحارس الفرنسي سيوقع عقود إنتقاله بشكل رسمي لصفوف نادي ريال مدريد، في جلسة ستجمعه مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي وبحضور إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بالنادي.





وأكد نادي ريال مدريد أنه سيتم عقد غدًا الجمعة 13 سبتمبر الساعه 2:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا للإعلام والجمهور، وذلك في قاعة الصحافة في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل النادي الملكي.





يذكر أن "أريولا" سيكون الحارس الثاني في صفوف نادي ريال مدريد بعد الحارس الأساسي للفريق تيبو كورتوا.



