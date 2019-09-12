نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 12/9/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 12/9/2019.





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين مصحوباً بأحجام سيولة مرتفعة.





استهلت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بعد أن أجلت الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات.





كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الأدمي بلغت حوالي 40 طن و329 كيلو جرام في 22 محافظة .





رأس القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إجتماعا يضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال ، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات ،وبحضور الاستاذ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة و الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة ونائبه لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الالكترونية التى أعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع .





في إطار التطوير الشامل التي تشهده الهيئة القومية للبريد قام عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بوضع حجر الاساس لإنشاء المقر الجديد لمبني البريد المصري بالعاصمة الادارية الجديدة وذلك بحضور جميع القيادات الادارية والتنفيذية بالبريد المصري.





أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الضرائب تعد العمود الفقري للموازنة العامة للدولة حيث تساهم بنسبة 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولة ، و أن مصلحة الضرائب تشهد طفرة نحو التطور من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني ، وأن هناك خطة للتطوير تم وضعها ويتم تنفيذها برعاية وزارة المالية ستؤدي إلى حدوث ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة.





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.



