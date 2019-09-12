قرعة الدوري.. موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك موسم 2019_2020

القرعة الموجهة التى كانت تسفر عن مواجهة الأهلى والزمالك فى أخر مباراة بالدور الأول وأخر مباراة بالدور الثانى، أى انهم من الممكن أن يلعبوا سوياً فى أى جولة خلال بطولة الدورى.







وسيبدأ الأهلى مشواره فى الدورى وسيحل ضيف على فريق سموحة بينما يستضيف نادى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى.





وأقيمت اليوم قرعة الدورى الجديد بحضور رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.





وأعلن اتحاد الكرة عن موعد إنطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.





وحضر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.





وجاءت مباريات الاهلي كالتالي:





الأسبوع الأول : سموحة × الأهلي

الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي

الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي

الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك

الأسبوع الخامس : الجونة × الأهلي

الأسبوع السادس : الأهلي × المصري

الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي

الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود

الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي

الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري

الأسبوع الحادي عشر: مصر المقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر : الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي

الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي

الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد 2019_2020.وسيلعب الأهلى والزمالك فى الدور الأول ضمن مباريات الجولة الرابعه وفى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى.وكان اتحاد الكرة قد ألغي