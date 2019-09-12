قرعة الدوري.. موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك موسم 2019_2020
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:49 م
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد 2019_2020.
وسيلعب الأهلى والزمالك فى الدور الأول ضمن مباريات الجولة الرابعه وفى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى.
وكان اتحاد الكرة قد ألغي القرعة الموجهة التى كانت تسفر عن مواجهة الأهلى والزمالك فى أخر مباراة بالدور الأول وأخر مباراة بالدور الثانى، أى انهم من الممكن أن يلعبوا سوياً فى أى جولة خلال بطولة الدورى.
وسيبدأ الأهلى مشواره فى الدورى وسيحل ضيف على فريق سموحة بينما يستضيف نادى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى.
وأقيمت اليوم قرعة الدورى الجديد بحضور رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.
وأعلن اتحاد الكرة عن موعد إنطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.
وحضر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.
الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي
الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي
الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك
الأسبوع الخامس : الجونة × الأهلي
الأسبوع السادس : الأهلي × المصري
الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي
الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود
الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي
الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري
الأسبوع الحادي عشر: مصر المقاصة × الأهلي
الأسبوع الثاني عشر : الأهلي × إف سي مصر
الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا
الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي
الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي
الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي
الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش
وسيلعب الأهلى والزمالك فى الدور الأول ضمن مباريات الجولة الرابعه وفى الأسبوع الحادى والعشرين فى الدور الثانى.
وكان اتحاد الكرة قد ألغي القرعة الموجهة التى كانت تسفر عن مواجهة الأهلى والزمالك فى أخر مباراة بالدور الأول وأخر مباراة بالدور الثانى، أى انهم من الممكن أن يلعبوا سوياً فى أى جولة خلال بطولة الدورى.
وسيبدأ الأهلى مشواره فى الدورى وسيحل ضيف على فريق سموحة بينما يستضيف نادى الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى.
وأقيمت اليوم قرعة الدورى الجديد بحضور رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.
وأعلن اتحاد الكرة عن موعد إنطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.
وحضر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.
وجاءت مباريات الاهلي كالتالي:
الأسبوع الأول : سموحة × الأهلي
الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي
الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي
الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك
الأسبوع الخامس : الجونة × الأهلي
الأسبوع السادس : الأهلي × المصري
الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي
الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود
الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي
الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري
الأسبوع الحادي عشر: مصر المقاصة × الأهلي
الأسبوع الثاني عشر : الأهلي × إف سي مصر
الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا
الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي
الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي
الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي
الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش
Advertisements
- جدول ترتيب مباريات الزمالك في الدوري المصري
- قرعة صعبة للإسماعيلي بالدوري .. تعرف على ترتيب المباريات كاملة
- تعرف على ترتيب مباريات حرس الحدود بالدوري الممتاز
- الإنتاج الحربي يفتتح مبارياته على الحدود ويختتمها بدجلة
- المقاصة يصطدم بـ "سموحة" في إنطلاق الدوري.. ويختتم الدور الأول بمواجهة الجيش
- مواعيد المواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي (كاملة)
- جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2019 - 2020
- جدول مباريات الاهلي في الدوري الموسم الجديد 2019-2020
- تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري2019-2020 بعد القرعة
- قرعة الدوري - تاريخ مواجهات بيراميدز مع إنبي قبل إنطلاق موسم 2019-2020
المزيد عن: موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري موعد مباراة الاهلي والزمالك قرعة الدوري المصري قرعة الدوري الاهلي والزمالكتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر