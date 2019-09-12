قرعة الدوري - تاريخ مواجهات بيراميدز مع إنبي قبل إنطلاق موسم 2019-2020

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول الدور الأول من بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 والذى سينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهي بنهاية مايو 2020.



وتقرر أن يواجه نادى بيراميدز نظيره نادى إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصري، لذلك حرص "الفجر الرياضي" على عرض مواجهات الفريقين سابقاً خلال الموسم الماضي.



إلتقي بيراميدز وإنبي مرتين الموسم السابق 2018_2019 ببطولة الدورى المصري، انتهى اللقاء الأول والذى أقيم خلال الإسبوع الأول أيضاً بهدف دون رد فى لقاء أقيم على ملعب بتروسبورت وأحرز الهدف وقتها لاعب بيراميذز السابق والنادى الأهلى الحالى محمد مجدى قفشة فى الوقت القاتل من المباراة من ضربة حرة مباشرة نفذها ببراعه فى مرمى فريقه القدبم وكان وقتها أول ثلاث نقاط لبيراميدز ببطولة الدورى.



وفى لقاء الدور الثاني والذى أقيم فى ديسمبر 2018 على ملعب الدفاع الجوى بين بيراميدز وإنبي إنتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم الفريق البترولى بهدف أحرزه المدافع رامى صبري في الدقيقة 22 عن طريق رأسيه ثم فى الدقيقة 39 من زمن الشوط عادل محمد فاروق لاعب بيراميدز النتيجه لينتهى اللقاء بتعادل إيجابي.



وأقيمت اليوم قرعة الدورى الجديد بحضور رئيس لجنة المسابقات الجديد حسام الزناتى الذى تولى المهمة خلفاً لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق.



وأعلن اتحاد الكرة عن موعد إنطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى وسينتهى بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.



وحضر أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.