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تعرف علي أكثر الأسهم إرتفاعاً اليوم الخميس 12-9-2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:39 م
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تعرف علي أكثر الأسهم إرتفاعاً اليوم الخميس 12-9-2019
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
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نيفين سمير
 
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تصدر سهم، " العبور للاستثمار العقارى " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 7.3% محققاً 30.8 جنيه ، تلاه سهم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية  "بنسبة 8.2% مغلقاً 4.3جنيه، ثم " المصريين للاسكان والتنمية والتعمير  " بنسبة 5.6% محققاً 1.9  جنيه.

وجاء سهم " ايديتا للصناعات الغذائية  " بنسبة 5.6% محققاً 17.3 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " بنك البركة مصر  " بنسبة 5% مغلقاً 13.2 جنيه.

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