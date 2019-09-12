تعرف علي أكثر الأسهم إرتفاعاً اليوم الخميس 12-9-2019
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:39 م
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نيفين سمير
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تصدر سهم، " العبور للاستثمار العقارى " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 7.3% محققاً 30.8 جنيه ، تلاه سهم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية "بنسبة 8.2% مغلقاً 4.3جنيه، ثم " المصريين للاسكان والتنمية والتعمير " بنسبة 5.6% محققاً 1.9 جنيه.
وجاء سهم " ايديتا للصناعات الغذائية " بنسبة 5.6% محققاً 17.3 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " بنك البركة مصر " بنسبة 5% مغلقاً 13.2 جنيه.
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