تعرف علي أكثر الأسهم إرتفاعاً اليوم الخميس 12-9-2019





تصدر سهم، " العبور للاستثمار العقارى " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فى ختام تداولات اليوم " الخميس " أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 7.3% محققاً 30.8 جنيه ، تلاه سهم " النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية "بنسبة 8.2% مغلقاً 4.3جنيه، ثم " المصريين للاسكان والتنمية والتعمير " بنسبة 5.6% محققاً 1.9 جنيه.





وجاء سهم " ايديتا للصناعات الغذائية " بنسبة 5.6% محققاً 17.3 جنيه، وجائه فى المرتبة الأخيرة سهم " بنك البركة مصر " بنسبة 5% مغلقاً 13.2 جنيه.



