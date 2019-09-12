رسالة رئيس الزمالك للاعبيه قبل لقاء بطل السنغال





وأكد على وقوفه خلف الفريق وحرصه على حل كل الأزمات التي تعترض طريقهم وأن المكافآت المالية ستكون مجزية ومغرية في المرحلة المقبلة شريطة تحقيق البطولات والاستمرار في النتائج الإيجابية.





وأثنى رئيس الزمالك على دور ميتشو مع اللاعبين في الفترة الأخيرة وتجهيزهم بجانب عودة بعض اللاعبين إلى فورمتهم وبالتحديد أوباما الذي كان أحد النجوم في نهائي كأس مصر.





وأجبر يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، الصربي ميتشو المدير الفني على تغيير استراتيجيته وإعادته إلى التشكيلة الأساسية في اللقاءات المقبلة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه أمام بيراميدز يوم الأحد الماضي في نهائي كأس مصر والفوز بثلاثية نظيفة، وتسجيل الهدف الأول.





الصربي ميتشو المدير الفني للفريق تغنى باللاعب بعد اللقاء وأثنى على مستواه بشكل كبر داخل غرف خلع الملابس، وأكد لمعاونيه أنه سيكون له دور كبير معه في الموسم المقبل ورغبته في تحقيق أكبر استفادة فنية منه، وأثنى على مرونته التكتيكية وإمكانية تغيير مكانه في أكثر من مركز خلال اللقاء وهو ما يحتاجه أي مدرب، سواء بالاعتماد عليه كصانع ألعاب في بعض الأحيان أو جناح أيسر بجانب إشراكه كمهاجم صريح أيضًا، وقدرته على التسجيل وترجمة الفرص إلى أهداف.





مدرب الفريق استقر على الدفع بأوباما في التشكيلة الأساسية خلال اللقاءات المقبلة وسط حالة التجانس بينه وبين أشرف بن شرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل كبير وهو ما لم يتوقعه في نهائي كأس مصر، على أن يكون لمحمد أوناجم وإمام عاشور دور في الشوط الثاني من المواجهات المقبلة وهي الطريقة التي يتبعها ميتشو.



حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبيه من سيناريو الموسم الماضي بعد التتويج بالكونفدرالية ونزيف النقاط على صعيد بطولة الدوري وضياع اللقب في النهاية.وشدد عليهم أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة جينيرسون بطل السنغال من أجل السير بخطى إيجابية في طريق المشوار القاري، وأوضح لهم أن التتويج بدوري أبطال افريقيا لن يقل أهمية عن المشوار المحلي بسبب طموحات الجماهير بالمشاركة في مونديال الأندية.