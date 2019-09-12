63.1 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال تعاملات اليوم

مالت صافى تعاملات الأجانب خلال تعاملات اليوم الخميس للشراء بقيمة 63.1 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 62 مليون جنيه،1 مليون جنيه، على التوالى.

وإستحوذت تعاملات المصريين 57.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.47%، والعرب على 12.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.98%خبار البورصة المصرية يوم الأربهاء 11-9-2019









أخبار البورصة المصرية اليوم 12-9-2019





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين مصحوباً بأحجام سيولة مرتفعة ، وإتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع ، وارتفع المؤشر الرئيسي بدعم من البنك التجاري الدولي وربح رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.138 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.5 مليون ورقة مالية بقيمة 838.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.











