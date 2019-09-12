"الأزهر" يعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 والحدود الدنيا لكليات الجامعة (فيديو)

قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 2020/2019، بمقر الجامعة، أن علمي بنين طب القاهرة 621 درجة، بنين دمياط 618 درجة، بنين أسيوط 616 درجة، طب أسنان بنين القاهرة 615، طب أسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 619، هندسة بنين القاهرة 593، هندسة قنا 590 درجة.





وأكد أن طب بنات القاهرة 628 درجة، بنات دمياط 625 درجة، بنات أسيوط 622، طب أسنان بنات القاهرة 623 درجة، صيدلة بنات القاهرة 619 درجة، صيدلة بنات أسيوط 617، هندسة بنات القاهرة 606 درجة، تمريض بنات 601 درجة.





وتابع: أما قسم الأدبي بنين، اللغات والترجمة دراسات إسلامية 559

ترجمة فورية بنين 548

إنجليزي 533

الفرنسية 528

دراسات إنسانية بنات تفهنا الإشراف 587

الدراسات الإنسانية بنات القاهرة ترجمة فورية القاهرة 586 درجة

كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان 583 درجة

دراسات إنسانية قسم اللغة الألمانية القاهرة 577 درجة