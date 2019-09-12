في اليوم الوطني الـ89.. المملكة تعد بإبهار العالم وتحطيم الأرقام القياسية لـ"غينيس"
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:15 م
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عمرو سمير
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10 أيام فقط وتحل الذكري الـ89 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ويشهد الشعب السعودي الشقيق، المظاهر الاحتفالية الشعبية والفاعليات المهرجانية، تزامنًا مع الساعات الأولي من يوم الاثنين الموافق 23 من سبتمبر من كل عام، ومرور 89 عامًا علي تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية علي يد الملك عبد العزيز آل سعود.
وبدأت الشوارع الرئيسية بالتزيين بالأعلام واللافتات لاستقبال هذا اليوم، كما بدأت الوفود الرسمية في تقديم التهنئة في تقديم التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز، خاصة أن المملكة تسعي تحطيم مجموعة من الأرقام القياسية العالمية في موسوعة غينيس أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ89.
رقم قياسي جديد باليوم الوطني الـ89
كما تبدأ العروض بإطلاق 900 ألف لعبة نارية في وقت واحد، ولكنه هذه المرة سيتم من أعلي 58 منصة في 13 محافظة مختلفة، حيث تقوم الألعاب النارية بتشكيل الخلفية الخضراء للعلم السعودي، حتي تبدأ 300 طائرة بدو طيار برسم صورة ليزرية لسيف العلم الأفقي الأبيض والشهادة، ومن المتوقع بأن يحطم ذلك الاحتفال بكسر رقم قياسي آخر في الموسوعة بتشكيل أكبر علم في العالم.
نشأة المملكة تاريخيًا
ويعود تأسيس المملكة العربية السعودية، تاريخيًّا لواقعة موثقة، حيث قام الأتراك العثمانيون بغزو السعودية في القرن السادس عشر، والغزو على كثير من الدول الأخرى وقتها في الشرق الأوسط، مما أدى إلى حدوث كثير من الاضطرابات ضد الحكم العثماني ولفترات زمنية طويلة، إلا أن الإمبراطورية العثمانية إنهارت في وقت كان الوهن والضعف بادٍ على حكامها، وانتهت تلك الحقبة للعثمانيون تزامنًا مع الحرب العالمية الأولى ونشأت بعدها الدولة الحديثة في المملكة العربية السعودية.
سبب تسمية اليوم الوطني
هذا وكان قد أصدر الملك عبدالعزيز آل سعود، مرسوم ملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأول عام 1351ه، حيث يقضي علي تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلي المملكة العربية السعودية، وأقر الملك عبدالله ابتداءً من اليوم الوطني السعودي 75، أن يصبح اليوم إجازة رسمية لجميع الموظفين والموظفات والطلاب والعاملين في المملكة.
شعار اليوم الوطني السعودي الـ89
يمثل شعار اليوم الوطني السعودي، فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، حيث يتكون تصميم وصورة شعار اليوم الوطني 89، من جملة همة حتى القمة، يعلوها اللون الأخضر لون علم المملكة العربية السعودية، وتحت الشعار والهوية جملة "اليوم الوطني السعودي 89"، شعار اليوم الوطني دشنته الهيئة العام للترفيه السعودية.
موعد إجازة اليوم الوطني الـ89
كما تمنح المملكة العربية السعودية، إجازة رسمية لكافة القطاعات سواءً كانت حكومية أو خاصة في جميع مناطق المملكة، ولكن تختلف مدتها من عام لأخر، حيث أكدت وزارة الخدمة المدنية، أن الموظفين سيحصلون في اليوم الوطني الـ89 على، 4 أيام إجازة، وهي الجمعة والسبت والأحد والاثنين.
لأول مرة اليوم الوطنى بإطلالة نسائية
دشنَّ فريق حفلات المودة الترفيهي، السبت الماضي، فرقة استعراضية عسكرية نسائية، تعدّ الأولى من نوعها في السعودية، بمناسبة قرب اليوم الوطني السعودي، مبينًا أن الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخص العوائل والرجال، حيث يتكون العرض من عدة عروض مثل "لسلام الملكي – المشاه العسكرية – الاستعراض بالسلاح – إلقاء شعر وطني – مداهمة بسيطة)".
الدفاع تكشف تصاميم الطائرات المشاركة باحتفالات اليوم الوطني
وكشفت وزارة الدفاع السعودية، عن تصميم طائرات القوات الجوية الملكية المشاركة في اليوم الوطني الـ89، حيث تحمل المقاتلة رشاشًا من عيار 20 ملم، فيما تصل سرعتها القصوي إلي 2665 كيلومتر بالساعة، وهي قادرة علي حمل صواريخ جو جو من طراز "AIM 120" و"AIM-9LM"، كما تستطيع أيضًا حمل قنابل وصواريخ موجهة دقيقة لضرب الأهداف الأرضية، ويوجد من المقاتلة عدة طرازات مثل "F15 S" و"F15C" اللتان ستشاركان في احتفالات.
8 مناطق سعودية تستضيف حفلات اليوم الوطني
وتستضيف ثماني مناطق سعودية الأسبوع بعد القادم، عددًا من الحفلات الغنائية، ضمن فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة على مدار خمسة أيام "19-23 سبتمبر"، في كل من (الرياض– الشرقية– جدة– القصيم– جازان– الجوف– تبوك– حائل)، تحت مظلة الهيئة العامّة للترفيه.
16 فنانًا وفنانة يشاركون في احتفالات اليوم الوطني
كما أعلنت الشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن مشاركة 16 فنانًا وفنانة من أبرز الأسماء على الساحتين المحلية والعربية، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده وراشد الماجد، إضافة إلى الكويتيين نبيل شعيل وعبدالله الرويشد في احتفالات اليوم الوطني الـ89.
فنانة تطلق "غطرفي يا بنت السعودية" بمناسبة اليوم الوطني
أطلقت الفنانة سلطانة، عبر قناتها الرسمية على الـ"يوتيوب" عملها الغنائي الجديد بعنوان "غطرفي يا بنت السعودية"، حيث عبرت من خلال الأغنية، عن مدى شكر وعرفان بنات السعودية للملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمنحهن حقوقهن كاملةً، انطلاقاً من إيمانهما بأن المرأة اللبنة الأساسية في بناء مجتمع قوي ومتين على أسس الدين الحنيف.
تركي آل الشيخ ينشر فيديو دعائيا لليوم الوطني
هذا ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو غنائي دعائي برعاية روتانا، للدعاية لاحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89.
September 8, 2019
عروض الطيران لليوم الوطني
ومع اقتراب موعد اليوم الوطني الـ89، تفاعلت شركات الطيران مع اليوم الوطني، وأصدرت تخفيضات علي الأسعار الخاصة بالرحلات من وإلي المملكة، حيث تأتي لرغبة الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين في خارج المملكة القدوم من أجل المشاركة في الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية.
عروض فنادق دبي باليوم الوطني السعودي
طرحت عدد من المعروفة في دبي، عروضًا رائعة على الإقامة تناسب الجميع، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، لتقدم للزوار فرصة رائعة لقضاء عطلة تناسب الجميع، حيث يتمكن الضيوف حجز ثلاثة أيام أو أكثر في أي من فنادق والحصول على خصم 15% على سعر الغرفة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات الحصول على خصم 50% عند حجز الغرفة الثانية.
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