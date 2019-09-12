في اليوم الوطني الـ89.. المملكة تعد بإبهار العالم وتحطيم الأرقام القياسية لـ"غينيس"

10 أيام فقط وتحل الذكري الـ89 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ويشهد الشعب السعودي الشقيق، المظاهر الاحتفالية الشعبية والفاعليات المهرجانية، تزامنًا مع الساعات الأولي من يوم الاثنين الموافق 23 من سبتمبر من كل عام، ومرور 89 عامًا علي تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية علي يد الملك عبد العزيز آل سعود.





وبدأت الشوارع الرئيسية بالتزيين بالأعلام واللافتات لاستقبال هذا اليوم، كما بدأت الوفود الرسمية في تقديم التهنئة في تقديم التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز، خاصة أن المملكة تسعي تحطيم مجموعة من الأرقام القياسية العالمية في موسوعة غينيس أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ89.



