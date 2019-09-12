ننشر أسماء المتهمين الـ8 المحكوم عليهم بالمؤبد بـ"العصابة الدولية لتجارة المخدرات"

صدر الحكم المستشار مدبولى حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم بسكرتارية وائل عبد المقصود.





وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.





وكما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص ويغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضاقة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش والشروع في إنتاج واستخراج مخدر المفبتامين بدون نرخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.





واستصدرت الإدارة العامة بمكافحة المخدرات، إذنا من مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط المتهمين والمواد المخدرة وتم تنفيذ الإذن وضبط المتهمين والمواد المخدرة بمعرفة 22 ضابطًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأسفرت الضبط على العثور من مادة الحشيش المخدر تزن قرابة 3 أطنان و200 كيلو جرام، كما تم ضبط معدات والآلات مصنع المواد المخدرة بمنطقة الكريمات بمنطقة أطفيح على حدود بني سويف.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، النطق بالحكم لـ9 متهمين بتشكيل عصابة دولية لتصنيع المواد المخدرة وأقراص مخدر الكبتاجون، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن الموْبد وتغريم كل منهم بمبلغ نصف مليون جنيه وبراءة المتهم عبد الله ومصادرة المضبوطات ووسائل النقل والمواد المخدرة وأدوات المصنع والهواتف المحموله وهاتف "الثريا".والمتهمون المحكوم عليهم هم كل من: سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبناني الجنسية، وطلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعلي طلال منيعي سلامة سلمي مغربي الجنسية، وعثمان فرج حميدة جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربي الجنسية، والدهبي العروس مغربي الجنسية.