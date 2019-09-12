تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري2019-2020 بعد القرعة

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الخميس، عن جدول مباريات الدوري المصري الممتاز 2019-2020، بعدما تم إجراء قرعة بطولة الدوري في أحد فنادق القاهرة بحضور مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومندوب عن كل فريق.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مشوار جدول الزمالك في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري

الأسبوع الأول : الزمالك والاتحاد السكندري.

الأسبوع الثاني : الزمالك ومصر للمقاصة.

الأسبوع الثالث : الزمالك وإف سي مصر.

الأسبوع الرابع : الزمالك والأهلي

الأسبوع الخامس : الزمالك والمقاولون العرب

الأسبوع السادس : الزمالك وإنبي.

الأسبوع السابع : الزمالك وبيراميدز.





الأسبوع الثامن : الزمالك وطلائع الجيش.





الأسبوع التاسع : الزمالك وسموحة.

الأسبوع العاشر : الزمالك والإنتاج الحربي.

الأسبوع الحادي عشر : الزمالك وأسوان.

الأسبوع الثاني عشر : الزمالك وطنطا.

الأسبوع الثالث عشر : الزمالك والجونة.

الأسبوع الرابع عشر : الزمالك والمصري.

الأسبوع الخامس عشر : الزمالك ووادي دجلة.





الأسبوع السادس عشر : الزمالك وحرس الحدود.

الأسبوع السابع عشر: الزمالك والإسماعيلي.

موعد انطلاق بطولة الدوري

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن عن موعد انطلاق بطولة الدورى المصري لموسم 2019_2020 يوم 21 سبتمبر الجارى عقب مباراة السوبر المصري، وسينتهى الموسم الكروي في مصر بنهاية مايو 2020 وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد الدور الأول بالكامل.

وشهدت القرعة حضور كل أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وهم محمد فضل وجمال محمد على وسحر عبد الحق وقام بإجراء القرعة كل من أحمد حسن وعبدالستار صبري ومحمد زيدان نجوم منتحب مصر السابقين.