اوعي تغمض عينيك.. 4 مواجهات "ضرب نار" تنتظر الزمالك في أسبوعين

يواجه الفريق الكروي بالنادي الزمالك عدة تحديات قوية وصعبة خلال الفترة القادمة، في مختلف البطولات سواء على المستوي المحلي أو الإفريقي، خاصة بعد إعلان قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2019 / 2020، والتي أسفرت عن مواجهة قوية للأبيض أمام الإتحاد السكندري في مستهل مشواره بالبطولة.

ويخوض الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" مبارياته الصعبة القادمة متسلحًا بنشوة الفوز علي بيراميدز بثلاثية نظيفة والتتويج بكأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثامن من سبتمبر لعام 2019.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير 4 تحديات تنتظر الزمالك في البطولات المحلية والإفريقية:-





- صدام سنغالي:





يستهل الزمالك مبارياته الصعبة خلال الفترة القادمة بمواجهة نارية خارج ملعبه بعد أيام قليلة ضد فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة بينهما يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري.





- قمة السوبر المصري:





وتنتظر الزمالك بعد عودته من رحلة السنغال مواجهة من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي الأهلي في لقاء السوبر المصري لموسم 2017 – 2018، حيث ستقام المباراة يوم 20 سبتمبر الجاري، وسيحاول المدرب الصربي "ميتشو" المنافسة على لقب البطولة أملًا في إحراز ثاني ألقابه مع الفارس الأبيض في فترة قصيرة.





- إياب دور الـ32 الإفريقي:





يخوض فريق الزمالك مباراة الإياب ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال أحد أيام 26، 27، 28 سبتمبر الجاري، في مصر، وسيكون الفارس الأبيض مطالب بتخطي عقبة بطل السنغال لحجز مكانه في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





- اختبار اسكندراني صعب:





الزمالك سيكون علي موعد مع اختبار اسكندراني صعب، عندما يلتقي مع فريق الاتحاد السكندري في افتتاح مشواره في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، والتي تنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري، ولم يتحدد بعد موعد المباراة.





** جدول مباريات الزمالك في الدوري الممتاز:





الزمالك × الاتحاد السكندرى

الزمالك × المقاصة

الزمالك × اف سى مصر

الزمالك × الأهلى

الزمالك × المقاولون

الزمالك × إنبى

الزمالك × بيراميدز

الزمالك × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

الزمالك × الإنتاج الحربى

الزمالك × أسوان

الزمالك × طنطا

الزمالك × الجونة

الزمالك × المصري

الزمالك × وادي دجلة

الزمالك × حرس الحدود

الزمالك × الإسماعيلى



