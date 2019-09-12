وزير التعليم العالي: مركز التميز سيقدم حلولاً لتحديات المياه في مصر (صور)

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم، الخميس، اجتماعا بقاعة مجلس جامعة الإسكندرية، لاستعراض مهام مركز التميز في مجال أبحاث ودراسات المياه والذي تم افتتاحه صباح اليوم، بكلية الهندسة- جامعة الإسكندرية، وشهدت الجلسة حضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من مسئولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC وهيئة المعونة الأمريكية USAI.





وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن مركز التميز في مجال أبحاث ودراسات المياه الذي تم افتتاحه صباح اليوم بجامعة الإسكندرية، يعد أول مشروع من نوعه في مصر، مشيرا أن المركز سيعمل على تشجيع البحوث والمنح الدراسية والابتكار التعليمي في مجال المياه وسيقدم حلولًا لتحديات المياه في مصر عن طريق حل المشكلات المحلية والحث على الابتكار.





ولفت عبد الغفار أنه تم إطلاق 3 مراكز تميز في مارس الماضي بالتعاون بين الجامعات المصرية والأمريكية، ويستفيد منها العديد من الجامعات مصرية، مشيرا أن تلك المراكز ستعمل على زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي في مصر وإنشاء روابط بحثية بين القطاعين العام والخاص في مجالات الزراعة والمياه والطاقة.





وأكد عبد الغفار أن جامعة الإسكندرية تمتلك العديد من العلماء والمقومات والكوادر البشرية التي تؤهلها لتقديم أبحاث تسهم في إثراء البحث العلمي وتوفير المعلومات التي تحتاجها الدولة المصرية لحل مشكلة المياه، مؤكدا أن تلك المناسبة تعد فرصة عظيمة للتعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الامريكية، فضلا عن أنه فرصة أيضا للباحثين المصريين ليدعموا المشروع بأفكارهم وإبداعاتهم.





من جانبه أشار الدكتورعز الدين أبو ستيت، أن المشروع يعد نقلة نوعية لمصر، لاسيما أنه سيسهم في تحسين إدارة موارد المياه في مصر ووضع سياسات فعالة لمكافحة تحديات المياه، ومساعدة الحكومة في رؤيتها 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، مشيرا إلى أن جامعة الإسكندرية لها تاريخ عريق يؤهلها لإنشاء ذلك المركز لأنه سيساعد فى طرح حلول لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا فى مجالات المياه فى مصر.





هذا وأكد الدكتور عصام الكردي،أن إنشاء مركز التميز، اليوم، يعد سابقة فريدة من نوعها لمحافظة الاسكندرية، مشيرا إلى أن مهام المركز هي تنظيم دورات الدراسات العليا والجامعية وورش العمل والبرامج التدريبية إلى جانب المنح البحثية وتمويل المنح الدراسية للبحوث التطبيقية في مجال المياه.



