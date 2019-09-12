تداولات البورصة تسجل 838.8 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

بلغ حجم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم الخميس 163.5 مليون ورقة مالية بقيمة 838.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة ، وسجلت التداولات داخل المقصورة اليوم نحو 2.7 مليار جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار جنيه وسجلت التداولات في سوق خارج المقصورة قيمة 178 مليون جنيه









أخبار البوصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2019





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تباين مصحوباً بأحجام سيولة مرتفعة ، وإتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء فيما إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع ، وارتفع المؤشر الرئيسي بدعم من البنك التجاري الدولي وربح رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.138 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 332 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، على التوالى.

سجلت تعاملات المصريين 57.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.47%، والعرب على 12.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.98%خبار البورصة المصرية يوم الأربهاء 11-9-2019



