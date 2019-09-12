لا تخافوا ولكن احذروا.. 4 تحديات صعبة تنتظر الأهلي محليًا وإفريقيًا

تنتظر الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري "رينيه فايلر" عدة مواجهات نارية في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، وذلك خلال فترة قصيرة جدًا، وستكون حاسمة بشكل كبير في مشوار الفريق بالبطولات الذي يشارك بها هذا الموسم.





وكانت قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 – 2020، وضعت الأهلي أمام مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الأولي من الدوري، أمام فريق سموحة السكندري، والذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ويقوده فنيًا حسام حسن.





ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير 4 تحديات صعبة تواجه الأهلي في أقل من أسبوعين:-





- ذهاب دور الـ32 الإفريقي:





يبدأ الأهلي مبارياته الصعبة في الفترة القادمة بمواجهة نارية خارج ملعبه أمام فريق كانو سبورت الغيني، يوم السبت القادم الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مباراة ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.





- السوبر المصري:





يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة صعبة ضد غريمه التقليدي الزمالك، يوم 20 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات كأس السوبر المصري، لموسم 2017 – 2018، حيث يتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز علي أبناء ميت عقبة وحصد لقب البطولة المحلية.





- افتتاح الدوري الممتاز:





بعد الانتهاء من لقاء السوبر المصري سيكون النادي الأهلي أمام مواجهة قوية ضد فريق سموحة في الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019 – 2020، والذي تنطلق منافساته يوم 21 سبتمبر الجاري، ولم يتحدد بعد موعد مباراة الفريقين.





- إياب دور الـ32 الإفريقي:





يستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في مباراة هامة للفريق الأحمر يوم 27 سبتمبر الجاري في مصر، وسوف يسعي الأهلي لتخطي عقبة بطل غينيا للتأهل لدور الـ16 بالبطولة، وسيتحدد مدي صعوبة هذه المباراة وفقًا لنتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين والمحدد له 14 سبتمبر الجاري.





** جدول مباريات الأهلي في الدوري الممتاز:





الأهلي × سموحة

الأهلي ×الإنتاج الحربي

الأهلي × أسوان

الأهلي × الزمالك

الأهلي × الجونة

الأهلي × المصري

الأهلي × دجله

الأهلي × حرس الحدود

الأهلي × الاسماعيلي

الأهلي × الاتحاد

الأهلي × المقاصة

الأهلي × اف سي مصر

الأهلي × طنطا

الأهلي × المقاولون

الأهلي × انبي

الأهلي × بيراميدز

الأهلي × طلائع الجيش



