خالد بوطيب يتلقى كلمة الحسم من الزمالك



ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا.



يسعى بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لاستغلال مباراة جينيرسون فوت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا في إثبات أنفسهم وحجز مقاعدهم في التشكيل الأساسي والعودة مرة أخرى بعد فترة من الغياب أو على الأقل التواجد في الشوط الثاني، ويأتي على رأسهم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق والذي غاب لفترة طويلة للإصابة التي كان يعاني منها في الركبة قبل سفره إلى فرنسا وخضوعه لبعض الفحوصات الطبية هناك والتأكد من سلامته، وتواجد على دكة البدلاء في مواجهة بيراميدز الأخيرة بنهائي كأس مصر ولم يشارك، وقرر الجهاز الفني اصطحابه إلى القائمة في مباراة بطل السنغال للاستفادة منه.



ويعلم بوطيب جيدًا أن المنافسة ستكون في غاية الصعوبة مع مصطفى محمد وعمر السعيد وهو ما يأتي في مصلحة الفريق بنهاية الأمر بسبب رغبة الجميع في المشاركة والحصول على فرصته وإثبات نفسه.



وعاد اللاعب إلى صفوف الفريق في نهائي كأس مصر بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات بسبب الإصابة الطويلة التي عانى منها في الركبة قبل أن يتماثل للشفاء بشكل كامل ويصبح جاهزًا للعودة إلى المستطيل الأخضر، وأغلق مسئولو النادي الباب على الصفقات بشكل نهائي واستمرار القائمة الحالية بنفس الشكل.