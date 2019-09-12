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بعد استيائه من بيريز.. هدف الريال يقترب من مزاملة رونالدو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:48 م
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بعد استيائه من بيريز.. هدف الريال يقترب من مزاملة رونالدو
كريستيانو رونالدو
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منى العوضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس، عن اقتراب هدف ريال مدريد من الانتقال إلى يوفنتوس خلال فترة انتقالات صيف 2020 نظراً لأن إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لم تقدم عروض مغرية أو اتصالات جادة مع هذا اللاعب وهو الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبر.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن كريستيان إريكسن يشعر بعدم التقدير من إدارة نادي ريال مدريد التي تواصلت معه هذا الصيف ويبدو أنها تنتظر للصيف المقبل من أجل التعاقد معه مجاناً لأن عقده سينتهي في يونيو 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الدنماركي إريكسن قد تلقى اتصالاً من مسؤولي نادي يوفنتوس نقلوا من خلاله اهتمامهم بالتعاقد معه ونال وعداً من الإدارة أن تحاول التفاوض مع إدارة توتنهام لضمه وذلك خلال يناير المقبل.

وأصبح نادي يوفنتوس متخصصاً في الصفقات المجانية فقد ضم عدد من اللاعبين بهذه الطريقة مثل سامي خضيرة وآرون رامزي وداني ألفيس وأدريان رابيوت وإيمري كان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها أن كريستيان إريكسن سئم من ريال مدريد لن ينتظر أي تواصل مرة أخرى خاصةً أنه يعلم جيداً اعتراض زين الدين زيدان على وصوله في ظل اقتناعه بشكل كبير بالتعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

كما كانت التقارير الإسبانية قد أكدت تواصل إدارة ريال مدريد فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام وينتظر أن يتم حسم الصفقة في يناير المقبل لينتقل إلى سانتياجو برنابيو.
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