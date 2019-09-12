"التربية والتعليم" تعلن موعد توزيع التابلت على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي



وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التابلت سوف يتم توزيعه على دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي الجدد وسيتم شراء ٦٥٠ ألف جهاز، أما الصف الثاني الثانوي فسيستخدمون نفس التابلت الذي تم توزيعه عليهم في الصف الأول.



وأشار وزير التربية والتعليم أنه سيتم وضع جداول الامتحانات للصف الاول والثاني الثانوي من الآن، معلنًا أن هناك ٤٥٠ مدرسة لم تعمل إالكترونيا، حيث سيتم عمل بنية تحتية لهذه المدارس حتي تكون ٢٥٠٠ مدرسة جاهزة إلكترونيا.



وقال الوزير إن الامتحان والتصحيح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي سيكون إلكتروني وداخل مدارسهم وكل عام سيكون هناك امتحانين.



وأعلن الوزير أن أول مجموعة امتحانات للصف الاول والثاني الثانوي ستكون في يناير وتستمر لمدة ١٠ أيام، مؤكدًا أن المواد غير الأساسية ستتم علي مستوي المديرية.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المواد الإضافية في الصف الأول والثاني الثانوي يتم تحميلها على بنك المعرفة المصري، مؤكدا أن هذا العام هو أخر عام لطباعة الكتب في المرحلة الثانوية، وأن العام القادم لن يتم طباعة أي كتب للصفوف الثانوية.