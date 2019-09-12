هشام ماجد لـ "فهمي والزاهد"لقد هرمنا من اجل هذه اللحظة

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حرص الفنان هشام ماجد، عبلى حضور حفل زفاف الفنان أحمد فهمي وزوجتة الفنان هنا الزاهد، مساء أمس الاربعاء، في فندق الفورسيزون، وشارك الفنان أكرم حسني والفنان كريم عبد العزيز والكثير من النجوم الفن.



ومن جانبه عبر "ماجد"، عن سعادته البالغة لزواج صديقه الفنان أحمد فهمى، مؤكدا أنه انتظر ذلك اليوم طويلا، متمنيا له السعادة فى حياته الزوجية الجديدة.





حيث نشر الفنان هشام ماجد، صورة من حفل زفاف النجمين أحمد فهمى وهنا الزاهد، معلقًا عليها قائلا:" ربنا يباركلكم ويسعدكم"، كما نشر صورة سيلفى مع العريس أحمد فهمى وكتب عليها، قائلا:" لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة".





وحسب مصادر خاصة للفجر الفني فإن هناك حراس مشددة على جميع أبواب القاعة حيث ان الفنان أحمد فهمي كان لا يرغب في عمل حفل زفاف ولكن مع إصرار هنا الزاهد وافق فهمي مع منع وجود كاميرات التصوير.



واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.



واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.



وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.



أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.

