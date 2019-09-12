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باحث فرنسي يدعو لوقف الدعم القطري للإرهاب في أوروبا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:43 م
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باحث فرنسي يدعو لوقف الدعم القطري للإرهاب في أوروبا
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