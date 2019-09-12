محمد صلاح يتحدث عن جائزة الأفضل والطريقة الصعبة ورسالة خاصة إلى ليفربول
أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر أغسطس بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة اثنين خلال أربع مباريات.
وقال محمد صلاح للموقع الرسمي لليفربول:
"أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات، لقد فزنا في جميع مبارياتنا
الشهر الماضي بالدوري وحققنا نتائج جيدة وفزنا بكأس السوبر، لقد كان أمرًا لا يصدق
بالنسبة لنا كفريق".
وأضاف محمد صلاح عن هدفه في مرمى أرسنال:
"أحد أفضل أهدافي ولكنه ليس الأفضل رغم أنه جاء في وقت مهم حتى يشعر الفريق بالراحة ويقتل المباراة
بالهدف الثالث لكن أعود وأؤكد أن الأهم الفوز بالمباراة ولا يهم من يسجل".
وعن مباراة نيوكاسل المقبلة والمنافسة على
لقب الدوري قال: "طريقة نيوكاسل صعبة ونحن بحاجة للتركيز أكثر على ما نقدمه
لأننا في الموسم الماضي خسرنا لقب
الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي".
ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل بعد غد السبت
في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
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