كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الشباب الثامن

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد، على مواصلة الحوار مع الشباب المصري، لإتاحة الفرصة لهم للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، في إطار ذلك يعقد المؤتمر في انعقاد نسخته الثامنة، السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.





وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.





تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، عقد جلستين رئيسيتين على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستكون محاور النقاش خلالها عن استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.





تأثير نشر الأكاذيب على الدولة

أما جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، فستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف تتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.





جلسة اسأل الرئيس

ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، أيضًا على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة اسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net، حيث أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة.





وفي ختام عام الشباب المصري، انعقدت فعاليات المؤتمر الأول للشباب بتوجيهات من الرئيس السيسي، تحت شعار "ابدع.. انطلق" والذي أقيم بدينة شرم الشيخ، في الفترة من 25-27 أكتوبر 2016، وبمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية، و3 آلاف شاب من مختلف المحافظات، وخلال فاعليات المؤتمر، عقدت أكثر من 23 جلسة عامة شملت العديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أقيمت 8 ورش عمل فرعية تخصصية، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وطرح رؤى الشباب في مواجهتها.





وفي يناير 2017م، عقد المؤتمر الدوري للشباب، بمدينة أسوان، وشارك به أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات الصعيد، بحضور ومشاركة السيسي، وشهد المؤتمر العديد من الجلسات وورش العمل ناقش من خلالها الشباب العديد من القضايا والموضوعات المهمة مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة السياسية للشباب، وأهم التحديات والفرص الموجودة بصعيد مصر، بينما عقد المؤتمر الدوري الثالث للشباب، بمدينة الاسماعيلية في إبريل 2017، وشارك به نحو 1200 شاب وفتاة من محافظات إقليم قناة السويس، ومن ضمن توصيات إعلان 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة. كما وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، في 24 يوليو 2017 بمدينة الإسكندرية، بمشاركة 1500 شاب من مختلف محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب الجامعات، وممن تقدموا بطلب حضور المؤتمر عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر.





وشهدت مصر في الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2017، إقامة منتدى شباب العالم والذي قام في مدينة شرم الشيخ.

وشارك في المنتدى مجموعة كبيرة من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة ومن مجالات متنوعة وقد جاءوا إلى "أرض السلام"، ليتناقشوا في القضايا التي تشغل العالم ويطرحوا أفكارهم بكل حرية وشفافية ليكون منتدى شباب العالم ملتقى عالمي تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعمة للتنمية وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإطلاق إبداعات الشباب.





كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السادس عشر من مايو ٢٠١٨ المؤتمر الدروي الخامس للشباب، بحضور من القوى السياسية وشباب السياسة وفئات من مختلف المجالات، مثل الأحزاب والجامعات ووزارة الشباب والرياضة.

وعقدت النسخة السادسة من مؤتمر الشباب الوطني، في الثامن والعشرين من يوليو ٢٠١٨، في جامعة القاهرة، بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة ونواب البرلمان وأوائل الثانوية العامة. وشمل المؤتمر 7 جِلسات نقاشية تحت قبة جامعة القاهرة، انتهت بتكريم عدد من شباب الجامعات المبتكرين والمتفوقين، وإعلان 2019 عامًا للتعليم.

وافتتح الرئيس السيسي، في نهاية يوليو المنصرم، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي قام في العاصمة الإدارية الجديدة، وشاهد الرئيس فيلمًا تسجيليًا بعنوان "بطل كل يوم"، والذي رصد قصص وحكايات لشباب تحدوا الظروف الحياتية وحققوا إنجازات وبطولات، وشبابًا مصريين حققوا نجاحات عالمية، وانطلق خلال المؤتمر العديد من الجلسات من بينها جلسة لنموذج محاكاة الدولة المصرية.



