تفاصيل جديدة في واقعة ضبط نجلي أحمد السبكي بـ"كوكايين" في قصر النيل
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:34 م
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داليا عادل
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تواصل نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق في واقعة ضبط المنتج السينمائي أحمد السبكي، وهما كريم وخالد، وبحوزتهما 3 جرام كوكايبين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفصيل جديدة بشأن الواقعة، حيث تبين أن نجلي السبكي كانا في حالة سكر وكانا يتعاطيان المخدرات عند ضبطهما داخل سيارة ملاكي.
وتعود الواقعة عندما اشتبة كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان وتبين أنهما أبناء مخرج سينمائي شهير وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تفصيل جديدة بشأن الواقعة، حيث تبين أن نجلي السبكي كانا في حالة سكر وكانا يتعاطيان المخدرات عند ضبطهما داخل سيارة ملاكي.
وتعود الواقعة عندما اشتبة كمين أمني تابع لقسم قصر النيل في سيارة ملاكي بداخلها شابان وتبين أنهما أبناء مخرج سينمائي شهير وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 جرام كوكايين وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة قصر النيل وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ومن الجدير بالذكر أن عقوبة تعاطي المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطي أخف من ذلك.
فالمتعاطي أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالاتجار يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
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