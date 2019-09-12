بعد فوزه الودى أمام البدارى : ديروط ينظم معسكرا بالجونة

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يخوض الفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى احد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى معسكرا تدريبيا بالجونة وذلك لاستكمال برنامج الفريق استعدادا للموسم الجديد .





وكان ديروط قد نجح فى تحقيق الفوز بمباراته الودية الثانية على مركز شباب البدارى أحد أندية القسم الثالث بنتيجة 2/0 واحرز أهداف الفريق عرفه شعبان ومحمد رمضان .



وكان ديروط قد تعادل إيجابيا أمام ضيفه مركز شباب ناصر ملوى الهابط حديثا لدورى القسم الثالث بنتيجة 1/1 ، وذلك بتقدم احمد منصور الوافد الجديد بصفوف ديروط قبل أن يدرك لاعبي ملوى التعادل .



وتمثلت مواجهات ديروط الودية منذ بدء فترة الإعداد فى مواجهة كلا من القوصية وأبو تيج والشرقية للدخان وكسكادا وطلائع الجيش والمقاولون العرب .



وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.



وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز واسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى والحسيني احمد وكاسيو بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .



كتب - محمد الحسينى



يخوض الفريق الكروى الاول بنادى ديروط الرياضى احد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تجربته الودية الثانية خلال الأسبوع الحالى وذلك بمواجهة مركز شباب البدارى أحد أندية القسم الثالث عصر اليوم الأربعاء وذلك فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يقيمها الفريقان استعدادا للموسم الجديد .



وكان ديروط قد تعادل إيجابيا أمام ضيفه مركز شباب ناصر ملوى الهابط حديثا لدورى القسم الثالث بنتيجة 1/1 ، وذلك بتقدم احمد منصور الوافد الجديد بصفوف ديروط قبل أن يدرك لاعبي ملوى التعادل .



وتمثلت مواجهات ديروط الودية منذ بدء فترة الإعداد فى مواجهة كلا من القوصية وأبو تيج والشرقية للدخان وكسكادا وطلائع الجيش والمقاولون العرب .



ويستعد ديروط لإقامة معسكر مغلق بالجونة وذلك بإقامة عدة مباريات ودية استعداد للموسم الكروى الجديد .



وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.



وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز واسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى والحسيني احمد وكاسيو بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة .