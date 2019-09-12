خبيران فى الأشعة التداخلية والعيون بالمركز الطبي العالمي

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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الفرنسى الأستاذ الدكتور تيرى دو بير خبير علاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وأورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، فى الفترة من ( 20 - 24 ) سبتمبر 2019.



وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة ( 8 ص - 2 م ) وللتواصل رقم الخط الساخن 16221 أو عبر الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg





كما يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الإنجليزى الأستاذ الدكتور أحمد يسرى القرموطى خبير جراحات الكتاركتا والجلوكوما، فى الفترة من ( 14 - 15 ) سبتمبر 2019 وللتواصل عن طريق رقم الخط الساخن 16221 أو من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg



يذكر أن القوات المسلحة المصرية من خلال إدارتها للخدمات الطبية تستضيف عددا من الخبراء والأطباء العالمين في مجالتهم المتخصصة خلال فترات متقطعة خلال العامة للكشف علي الحالات الحرجة والمستعصية من المدنيين والعسكريين، في إطار سياستها الوطنية برفع المعانة عن المواطن المصري.



ويعتبر المركز الطبي العالمي من أكبر المراكز الطبية علي مستوي الجمهورية والشرق الأوسط ويعمل به نخبه من الأطباء المتميزين في مجالات الطب المختلفة.