الزناتي: أبناء أسوان في نقابة الصحفيين ضمن أسبوع الدمج لأطفال الحدود

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صرح حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، بأن النقابة استقبلت اليوم الخميس، نحو ١٠٠ من أطفال محافظة أسوان، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة الدكتور أحمد عواض، وقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، برئاسة لاميس الشرنوبي.





وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن أطفال أسوان الذين يمثلون المرحلة الثانية مراكز دراو ،كوم أمبو ،إدفو والعاصمة، وقاموا بجولة داخل نقابة الصحفيين، شملت مركز التدريب الجديد بالنقابة، وصالة التحرير به، والاستوديوهات الحديثة، وقاعات المحاضرات.





وقام حسين الزناتي بشرح ما يقوم به مركز التدريب، وشهد الأطفال فيلم تسجيلي عن إنشاء المركز ومراحله، أعقبه ورشة فنية للأطفال أقاموها داخل النقابة، وقدموا فيها أعمالًا فنية عن زيارتهم وعن مشاهداتهم بالقاهرة، وداخل النقابة وزياراتهم الأخيرة للمعالم الأثرية، ثم قام الأطفال بزيارة مسرح النقابة، وأبدوا إعجابهم وتمنوا زيارتها مرة أخرى.





يذكر أن زيارة أطفال اسوان للقاهرة تستمر من ٩ حتى ١٧ سبتمبر الجاري، وقاموا بجولات، منها إلى مجمع الأديان لتنفيذ العديد من الورش الفنية والثقافية، التي نفذتها الهيئة للأطفال، لتنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم الإبداعية.