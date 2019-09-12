بورصة البحرين تصعد 0.37% بمختام تعاملات الخميس

إختتمت بورصة البحرين تعاملات اليوم الخميس علي صعود ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.37% رابحاً 5.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.63 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.71% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.12%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.97%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.43% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.30%، شركة زين البحرين بنسبة 0.97% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.05% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.81%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%.