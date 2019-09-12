مؤشر بورصة دبي يصعد بنسبة 0.12% بختام جلسة الخميس

أختتمت بورصة دبي تعاملات اليوم الخميس ، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بنسبة 0.12% رابحاً 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 98.5 مليون سهم محققة ما قيمته 187.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2109 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 16 سهماً، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.79%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.65%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 1.61%.