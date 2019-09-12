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اسعار الذهب اليوم في الكويت" فرصة مواتية للشراء"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:31 م
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اسعار الذهب اليوم في الكويت فرصة مواتية للشراء
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محمد المسلمي
 
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الدنيار الكويتي  وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب الخميس 12-9-2019 في الكويت

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب الخميس 12-9-2019 في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

48.65$

14.79

اسعار الذهب عيار 24

44.59$

13.56

سعر الذهب عيار 22

42.57$

12.94

اسعار الذهب عيار 21

36.49$

11.10

اسعار الذهب عيار 18

28.38$

8.63

سعر الذهب عيار 14

24.32$

7.40

سعر الذهب عيار 12

1.513$

460.07

اسعار أوقية الذهب

340.53$

103.65

اسعار جنيه الذهب

48.646$

14.793

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الكويت


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار22

عيار 24

اليوم

7.32

10.98

12.81

12.81

14.64

11 سبتمبر

7.30

10.96

12.78

12.78

14.61

10 سبتمبر

7.33

11.00

12.83

12.83

14.66

9 سبتمبر

7.37

11.05

12.89

12.89

14.73

8 سبتمبر

7.37

1105

12.89

12.89

14.73

7 سبتمبر


اسعار الذهب الخميس 12-9-2019 في الكويت


وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي .


معلومات  عن اسعار الذهب 


اسعار الذهب اليوم في الدولة العربية والخليج يعتبر من أهم المعلومات الاقتصادية الهامة فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الدولة العربية واسعار الذهب اليوم في العالم بصفة عامة تهم المستثمرين  نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.


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