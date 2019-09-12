اسعار الذهب اليوم في الكويت" فرصة مواتية للشراء"
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب الخميس 12-9-2019 في الكويت
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب الخميس
12-9-2019 في الكويت
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
كويتي
|
عيار الذهب
|
48.65$
|
14.79
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.59$
|
13.56
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.57$
|
12.94
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.49$
|
11.10
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.38$
|
8.63
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.32$
|
7.40
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.513$
|
460.07
|
اسعار أوقية الذهب
|
340.53$
|
103.65
|
اسعار جنيه
الذهب
|
48.646$
|
14.793
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت
عيار 14
عيار 18
عيار 21
عيار22
عيار 24
اليوم
7.32
10.98
12.81
12.81
14.64
11 سبتمبر
7.30
10.96
12.78
12.78
14.61
10 سبتمبر
7.33
11.00
12.83
12.83
14.66
9 سبتمبر
7.37
11.05
12.89
12.89
14.73
8 سبتمبر
7.37
1105
12.89
12.89
14.73
7 سبتمبر
اسعار الذهب الخميس 12-9-2019 في الكويت
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق الكويتي .
معلومات عن اسعار الذهب
اسعار الذهب اليوم في الدولة العربية والخليج يعتبر من أهم المعلومات الاقتصادية الهامة فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من الدولة العربية واسعار الذهب اليوم في العالم بصفة عامة تهم المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.
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