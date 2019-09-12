اختراع جديد لكل من يعانون من الشخير المزمن.. تعرف عليه

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يعاني الملايين من الناس من الشخير. انه المزعج الاول ليلا. حيث يعاني حوالي واحد من كل اثنين من الرجال وواحدة من كل أربع نساء في منتصف العمر أو كبار السن من الشخير أثناء نومهم. تم تشخيص الشخير من قبل باعتباره مجرد اضطراب مزعج للسلام، ومن المعروف الآن أن الشخير هو اضطراب خطير في النوم والصحة. هذه الهفوات الليلية في النوم يمكن أن تهدد الحياة!



ظهر الآن مساعد ثوري يحسن التنفس على الفور ويمكنه بالتالي منع الشخير.



• كيف يحدث صوت الشخير؟

عند حدوث الشخير، تحدث أصوات التنفس بصوت عالٍ في الممرات الهوائية العليا أثناء النوم. تعتمد اغلب أسباب الشخير على اللوزتين المتورمتين، أو الاورام الحميدة، أو الحاجز الأنفي المنحني، أو الحلق. يعاني الرجال، وخاصة البالغ عمرهم أكثر من 50 سنة، من الشخير. يتأثر ما يصل إلى 60 إلى 80 في المئة في هذه الفئة العمرية.



• ماهو هذا الاختراع؟

يطلق عليه SilentSnore، او الشخير الصامت، وهو أول جهاز صغير وسهل الاستخدام لمكافحة الضوضاء الشائكة المزعجة. يتكون هذا الاختراع المبتكر من حلقة سيليكون ناعمة يتم دفعها إلى الأنف. وفقا للطب التبتي التقليدي، فإن المغناطيس العلاجي المدمج مفيد أيضا. يساعد هذا على تحفيز الأعصاب الحسية للأنف ومنعها من السقوط أثناء النوم.

لقد استخدم عشرات الآلاف من الأشخاص هذه الاداة الصغيرة للنوم بشكل أفضل وأكثر هدوءًا في الليل. وبالفعل - يمكن بسهولة مكافحة الشخير بهذه الطريقة!



• كيف يعمل؟

يوسع الجهاز بلطف فتحة الانف لتقليل مقاومة الجهاز التنفسي في الأنف. بمعنى آخر، يمكن أن يتدفق الهواء بشكل أفضل إلى الرئتين عن طريق الأنف. بمجرد أن يسجل الجسم أن التنفس الأنفي يعمل دون قيود مرة أخرى، فإنه يتحول دون وعي إلى التنفس (و هو امر أكثر صحة).



يتحكم هذا الجهاز الصغير العبقري في الشخير عند النوم دون التدخل في دورة النوم العادية. ولا يزعجك أثناء النوم.



يجب أن تشمل دورة النوم الطبيعية والصحية ما لا يقل عن 25 ٪ من النوم العميق، من خلال تخفيف الشخير بشكل فعال، والتوقف عن إزعاج شريك النوم الخاص بك على الفور، وضمان راحة جسمك وتجديده بشكل جيد.



• المزايا الرئيسية:

يعزز التنفس بشكل أفضل

يساعد في تقليل ووقف الشخير

يساعد في تقليل جفاف الفم

خال من المخدر

نقص الحساسية

قابل لإعادة الاستخدام

يخزن بسهولة في حقيبة سفر واضحة

مريح وخفيفة الوزن وآمن

