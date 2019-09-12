غدا.. كوكب الأرض يشهد ظاهرة فلكية نادرة!

يشهد كوكب الأرض مساء الجمعة ظاهرة فلكية نادرة، حيث ستجلب ليلة الجمعة توهج قمر الحصاد الخاص بشهر سبتمبر ليظهر في أكثر صوره اكتمالًا ووضوحًا، مع لمسة إضافية لأنه يصادف يوم الجمعة الثالث عشر.





"قمر الحصاد" هو القمر الكامل الذي يقع بالقرب من الاعتدال الخريفي الذي يوافق هذا العام 23 سبتمبر. ويحدث قمر الحصاد عادةً في سبتمبر أو أكتوبر، حيث يمكن للمزارعين استخدام ضوءه للحصول على ساعات إضافية في الحقل.





توقيت اكتمال القمر

ومن المتوقع أن يصل قمر الحصاد إلى ذروته في حوالي الساعة 12:33 صباح يوم 14 سبتمبر بتوقيت المنطقة الزمنية الشرقية (6:33 صباحًا بتوقيت القاهرة).





لماذا قمر الحصاد يعد مميزًا هذا العام؟

ومن النادر إلى حدٍ ما أن يتزامن اكتمال القمر مع يوم الجمعة الثالث عشر، حيث كانت آخر مرة حدث فيها في أكتوبر 2000، ولن يحدث ذلك مرة أخرى حتى أغسطس 2049.





ولكن لا يزال هناك شيء آخر يميز قمر الحصاد يوم الجمعة: سيكون أصغر من اكتمال القمر الطبيعي.





فقمر الجمعة "قمر صغير"، وهو قمر كامل يحدث عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض عند نقطة تسمى الأوج. وعند هذه النقطة، سيغطي القمر مساحة من السماء أصغر بنحو 14% من مساحتها عندما يكون أقرب إلى الأرض، وهي نقطة تعرف باسم الحضيض التي تجلب لنا "القمر العملاق"، وفقًا لوكالة ناسا.





القمر الكامل وتزامنه مع رقم 13

وبالطبع ، هناك الكثير من الخرافات البشرية غير العلمية التي تحيط يوم الجمعة الثالث عشر والأقمار الكاملة.





ربما تكون قد سمعت أن الأقمار الكاملة يمكن أن تجعل الناس أو الحيوانات يصابون بالجنون أو يغيرون سلوكهم، حيث يُنظر إلى هذه الظاهرة كعنصر مخيف في الغرب بسبب الخرافات حول التاريخ. وهناك أيضًا نظرية مفادها أن رقم 13 يحصل على سمعة سيئة لأنه يأتي بعد الرقم الكامل 12: 12 شهرًا في السنة و12 علامة في الأبراج وغيرها.





ووفقًا لمركز إدارة الضغوط ومعهد فوبيا في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، هناك ما يتراوح بين 17- 21 مليون شخص في الولايات المتحدة يخشون هذا اليوم، مما يجعله اليوم والتاريخ الأكثر رعبًا في التاريخ. ويتجنب بعض الأشخاص الروتين المعتاد في ممارسة الأعمال التجارية أو القيام برحلات جوية أو حتى النهوض من الفراش.





وقال أحد المؤرخين لصحيفة "ناشيونال جيوجرافيك": "تشير التقديرات إلى خسارة 800- 900 مليون دولار في أعمالنا هذا اليوم لأن الناس لن يمارسون أعمالاً عادة ما يقومون بها".





سبب تسمية القمر بـ"الحصاد" و"الذرة"

ويطلق البعض على "قمر الحصاد" بـ "قمر الذرة"، حيث يصادف شهر سبتمبر الوقت الذي يبدأ فيه المزارعون في السهول عادة في حصاد الذرة الخاصة بهم.





وعادةً، يرتفع القمر بعد 50 دقيقة من غروب الشمس في المتوسط، ولكن يأتي قمر الحصاد بعد وقت قصير من غروب الشمس بسبب الاعتدال الخريفي. ويخلق وفرة من ضوء القمر الساطع في وقت مبكر من المساء، والذي كان مساعدًا تقليديًا للمزارعين في الماضي مع حصاد محاصيلهم الصيفية. ومن هنا جاء اسم قمر "الحصاد".



