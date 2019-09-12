أيوب لـ"الفجر الرياضي": القرعة الموجهة ضيعت حلاوة لقاء الأهلي والزمالك
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:32 م
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محمد الصو
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أعرب أحمد أيوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق؛ عن سعادته بإلغاء القرعة الموجهة خلال دوري الموسم الجديد.
وقال أيوب في تصريحات خاصة لمراسل "الفجر الرياضي": "إن القرعة الموجهة تبطل حلاوة مباريات القمة؛ لذلك أنا من أنصار إقامة مباراة الأهلي والزمالك؛ بالأسابيع الأولى؛ حتى تكون جميع الفرص متساوية".
وتابع أيوب عن قرعة الدوري الجديد قائلا؛ "مواجهة سموحة في الجولة الأولى ستكون صعبة للغاية؛ دائما مباريات الفريقين تتسم بالقوة والجدية".
وأضاف أيوب: "لا أخشى على الأهلي من المواجهات الصعبة في بداية المسابقة؛ المارد الأحمر دائما يتميز بالنفس الطويل؛ لذلك هو قادر على تحقيق لقب الدرع في النهاية".
واختتم أيوب: "دائما ما يصنع النادي الأهلي نجوما سواء لاعبين أو مدربين؛ لذلك لا أتمنى الحكم على فايلر المدير الفني الجديد مبكرا؛ وترك مساحة العمل له وتشجيعه لحصد البطولات".
قرعة الدوري المصري
وانتهت قرعة الدوري المصري الممتاز؛ منذ قليل بمشاركة 18 ناديا وأسفرت عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.
بينما يصطدم أسوان العائد مجددا للمسابقة بمنافسه مصر للمقاصة؛ فيما يستضيف وادي دجلة نظيره طنطا الصاعد حديثا ويلعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب؛ على ملعب الأول.
وكانت القرعة أسفرت عن مواجهات نارية وسكندرية لقطبي الكرة المصرية؛ حيث يلتقي في الجولة الأولى الأهلي مع سموحة؛ بينما يلعب الزمالك ضد الاتحاد في افتتاح البطولة.
وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية
واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.
وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.
وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.
وقال أيوب في تصريحات خاصة لمراسل "الفجر الرياضي": "إن القرعة الموجهة تبطل حلاوة مباريات القمة؛ لذلك أنا من أنصار إقامة مباراة الأهلي والزمالك؛ بالأسابيع الأولى؛ حتى تكون جميع الفرص متساوية".
وتابع أيوب عن قرعة الدوري الجديد قائلا؛ "مواجهة سموحة في الجولة الأولى ستكون صعبة للغاية؛ دائما مباريات الفريقين تتسم بالقوة والجدية".
وأضاف أيوب: "لا أخشى على الأهلي من المواجهات الصعبة في بداية المسابقة؛ المارد الأحمر دائما يتميز بالنفس الطويل؛ لذلك هو قادر على تحقيق لقب الدرع في النهاية".
واختتم أيوب: "دائما ما يصنع النادي الأهلي نجوما سواء لاعبين أو مدربين؛ لذلك لا أتمنى الحكم على فايلر المدير الفني الجديد مبكرا؛ وترك مساحة العمل له وتشجيعه لحصد البطولات".
قرعة الدوري المصري
وانتهت قرعة الدوري المصري الممتاز؛ منذ قليل بمشاركة 18 ناديا وأسفرت عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك؛ بالجولة الرابعة بجدول المسابقة واستضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت؛ بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.
بينما يصطدم أسوان العائد مجددا للمسابقة بمنافسه مصر للمقاصة؛ فيما يستضيف وادي دجلة نظيره طنطا الصاعد حديثا ويلعب طلائع الجيش أمام المقاولون العرب؛ على ملعب الأول.
وكانت القرعة أسفرت عن مواجهات نارية وسكندرية لقطبي الكرة المصرية؛ حيث يلتقي في الجولة الأولى الأهلي مع سموحة؛ بينما يلعب الزمالك ضد الاتحاد في افتتاح البطولة.
وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال إفريقيا و الكونفدرالية الإفريقية
واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.
وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.
وأعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.
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