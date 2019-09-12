التحقيق مع صاحب مخزن لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بعين شمس
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:32 م
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زينب عطا
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تباشر نيابة عين شمس، التحقيق مع صاحب مخزن لاتهامه بإدارة مخزن بدون ترخيص وضبط مستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخله كما تحقق النيابة مع صاحب محل عطارة بالجمالية لإدارته المحل "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر.
تعرف على عقوبة الغش في المعاملات التجارية:
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، إخطارا بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن شركة لمستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم عين شمس لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها،بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (17093 عبوة برفان جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تعرف على عقوبة الغش في المعاملات التجارية:
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
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