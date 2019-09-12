لم تشاهدها من قبل.. لحظات عقد قران هنا الزاهد وأحمد فهمي
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:24 م
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شيماء عطية
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احتفل الفنان أحمد فهمي بعقد قرآنه على الفنانة هنا الزاهد، أمس الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى، بحضور لفيف من نجوم الفن.
ونقدم لكم عدد من الصور التي ترصد لحظات عقد قرآن الفنانين.
واختارت الفنانة هنا الزاهد، مصمم الأزياء سامو هجرس، لتصميم فستان زفافها، حيث حرصت على أن يكون أنيق، وجذاب، الذي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال اليومين الماضيين.
واحتفل الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد بخطبتهما منتصف شهر أغسطس الماضى، بمنزل هنا واقتصر الحضور على العائلتين، وكان مقرر أن يقيما حفل الزفاف نهاية العام الماضى أيضًا ولكنهما انشغلا بأعمالها الفنية الجديد حيث قدما سويًا مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.
وذكرت هنا الزاهد في حوار تلفزيوني لها، أنها تعرفت على أحمد فهمي، في شهر واحد فقط، حيث جمعت بينهما لقاءات عديدة ووجدت فيه سمات فتى أحلامها، فهو يتميز بخفة الظل، وشهم وجدع على حد تعبيرها.
أما عن أحمد فهمي، فهو شديد الغيرة على هنا الزاهد، ودخل في مشاجرات لفظية، مع متابعيها عبر مواقه التواصل الاجتماعي، فلم يسمح لأحد أن يعلق لديها بتعليق غير مناسب أو يسخر من الاطلالات التي تظهر بها.
وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد اشتركا في بطولة مسلسل "الواد سيد الشغال" في موسم رمضان الماضي.
وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.
"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد من (أوس أوس).
بدايتها في عام 2003
ظهرت الفنانة هنا الزاهد لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا. انضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع المطربة ساندي وإسلام جمال. قدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه.
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