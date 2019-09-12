"انتحلوا صفة ضباط شرطة".. التحري حول 3 سرقوا 20 ألف جنيه من تاجر بالسيدة زينب

كما استدعت النيابة المجني عليه للتعرف على المتهمين والمبلغ المالي المبلغ بسرقته.



وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين يعمل تاجر قطع غيار دراجات نارية، بأنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه 3 أشخاص مُدعين أنهم من رجال الشرطة واستولوا منه على مبلغ 20 ألف جنيه ومتعلقات شخصية وفروا هاربين.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 أشخاص أحدهما محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم "طبنجة صوت".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظرًا لسابقة تعرفه على المبلغ أثناء تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم، وقيامه بإيهامه بقدرته على تحويل المبالغ المالية من العملة المصرية إلى الدولار الأمريكي بسعر أقل من المتداول بالبنوك، وقيامه بالاتفاق معه على تحويل المبلغ المالي المشار إليه، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، واتفق مع المبلغ على التقابل بمحل البلاغ، وفور تقابلهما قام باقى المتهمين باستيقافهما، والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.



وتم بإرشادهم ضبط مبلغ 5 آلاف جنيه من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.



وكما أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بالمنطقة.



وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة، للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من بورود اتصال هاتفي لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من "أحمد. ص"، 32 سنة، صاحب كشك، مفاده حضور أحد الأشخاص مدعيا ًأنه أمين شرطة من قوة إدارة مباحث التموين، وطلب منه مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضده، إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ.



وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وتم ضبط "محمد. س"، 32 سنة، عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 608 لسنة 2014م شبرا الخيمة ثان قليوبية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7907 لسنة 2014م مدينة نصر ثان " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 4 سنوات بجلسة 14112015م وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره للإدارة العامة لمعاهد معاوني الشرطة ( مزور )، تليفون لاسلكي منزلي موصل بشاحن سيارة، بادج مدون عليه الإدارة العامة للمرور " الانضباطي المروري "



وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بانتحاله صفة أمين شرطة باستخدام المضبوطات حوزته بقصد النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.



وتحرر عن ذلك رقم 3415 لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.

أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث حول تشكيل مكون من 3 أشخاص قاموا بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة 20 ألف جنيه من تاجر في منطقة السيدة زينب.