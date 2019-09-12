بشرى بلحاج حميدة لحافظ السبسي: أنت الوحيد الذي خنت الباجي قايد السبسي

قالت رئيسة لجنة المساواة والحريات الفردية بشرى بالحاج حميدة لحافظ قائد السبسي 'أنت الوحيد الذي خنت والدك' في رسالة وجهتها الى نجل الرئيس الراحل من خلال فيديو نشرته على حسابها الشخصي '' لم يخن الباجي غيرك أنت... لا تظلم نفسك ولاولا تظلم البلاد أنت دخلت لعبة أتعبت نفسك وأتعبت التونسيين...أريد أن أذكرك أنك أسأت الينا داخل نداء تونس.

وأضافت بلحاج حميدة ' طردتنا من الحزب ولم تقبل بالنتائج الداخلية للحزب وفعلت المستحيل لإسقاط الحبيب الصيد الذي لم نكن مقنعين بإسقاطه لأنه اتخذ مواقف ضدك ولم يدك تحكم في الدولة 'مشيرة الى ان حافظ قائد السبسي أراد إسقاط يوسف الشاهد وقلنا لك كفى نريد استقرار البلاد حبيت وكيفما تكون النتيجة فأنا فرحة لتونس... مرة واحدة في حياتك افعل شيء لتونس.

و بينت بشرى بلحاج حميدة أن حافظ أارتكب خطأ كبيرا بخروج والده الباجي قائد السبسي و هي صورة مهينة في التلفزيون حسب تعبيرها 'أخرجته في صورة مسيئة لكرامته في قناة الحوار.. الباجي في مكتبه وأمامه القانون صورة مهينة...كيف ترضى بذلك... لم تسمع كلامه يوما قال لك أخرج فأجبته كان بالعسكر... أنت أردت له أن يترشح إلى أن يصبح مثل بوتفليقة'.