هيئة تنمية الصادرات تنظم الأسبوع التجاري المصري الأول بتنزانيا





تنظم هيئة تنمية الصادرات خلال الفترة من 10-14 سبتمبر الجاري الأسبوع التجاري المصري الأول بتنزانيا بمشاركة 14 شركة مصرية، وقد افتتح فعاليات الأسبوع التجاري وزير التجارة التنزاني ومحمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى تنزانيا و محمد عبد المجيد رئيس المكتب التجاري المصري بتنزانيا وأحمد عبد الجواد ممثل هيئة تنمية الصادرات ومدير الأسبوع التجاري إلى جانب عدد من المسئولين بدولة تنزانيا.





ويأتى تنظيم الهيئة لهذا الحدث فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة لرفع القدرات التصديرية للشركات المصرية من خلال إيجاد فرص واعدة للمنتجات المصرية للنفاذ الى الأسواق الافريقية وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، حيث يعد السوق التنزاني احد اهم الاسواق المستهدفة للصادرات المصرية، خاصة وأن تنزانيا عضو فاعل بتجمعي دول شرق إفريقيا والسادك وتمثل محوراً هاماً لأسواق دول شرق وجنوب أفريقيا.





وقد قام المكتب التجاري المصري بتنزانيا على هامش الأسبوع التجاري بتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية مع نظيراتها التنزانية حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، كما أطلقت هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المكتب التجاري حملة ترويجية بوسائل الاعلام التنزانية لتعريف الشركات التنزانية بالأسبوع التجاري المصري.





جدير بالذكر أن الصادرات المصرية لتنزانيا حققت العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 21%، حيث بلغت قيمتها 35.3 مليون دولار، مقارنة بنحو 29.1 مليون دولار خلال عام 2017، كما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 30.9 مليون دولار، وهو الامر الذى يؤكد وجود فرص كبيرة لنفاذ المنتجات والصادرات المصرية للسوق التنزاني خاصة في مجالات الأسمدة والمواد الكيماوية والصناعات الغذائية والأدوات الصحية والسيراميك والأسمنت والصناعات الكهربائية.