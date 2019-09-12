الهايكا تسلط خطايا مالية على قناتي الحوار التونسي و نسمة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة الحوار التونسي قدرها عشرون ألف دينار بسبب التطرّق لنتائج سبر الآراء وهو ما يمنعه القانون الانتخابي الذي ينص على أنه "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".

كما قررت الهايكا خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة "نسمة" قدرها 30 ألف دينار للتطرّق إلى نتائج سبر الآراء في مخالفة لأحكام القانون الانتخابي الذي ينص على أنه "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".

وسلطت الهايكا خطيّة مالية على القناة الإذاعية الخاصة "موزاييك" قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) من أجل الدعاية والإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية من قبل ضيف برنامج دون تدخل مقدم البرنامج لتنبيهه أنّ مايأتيه مخالف للقانون.