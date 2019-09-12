شركة نقل تونس: اطلاق تطبيقة "وصلني" لمتابعة مختلف الخطوط لفائدة المسافرين

أطلقت شركة نقل تونس، الخميس، تطبيقة "وصلني" لتمكين مختلف مستعملي خطوط الحافلات والمترو وقطار الضاحية الشمالية تونس/المرسى (تي جي أم) من التعرف على توقيت انطلاق ومدى توفر وسائل النقل على مختلف هذه الخطوط بتونس الكبرى.

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس،أنيس الملوشي، أن التطبيقة المجانية ستشمل في مرحلة أولى خطوط الحافلات العادية الراجعة بالنظر إلى إقليم باب سعدون في انتظار تعميمها على بقية خطوط شبكة الحافلات.

وأوضح الملوشي أن هذه التطبيقة، التي هي مشروع لختم الدروس الجامعية لعدد من الطلبة، تتوفر في ثلاث لغات (العربية والفرنسية والإنجليزية) تمكن الحريف من معرفة المدّة الزمنية المتبقية لوصول الحافلة أو المترو أو القطار إلى المحطة التي ينتظر بها، بالإضافة إلى معرفة مسالك الخطوط والمحطات الموجودة.

وبإمكان المسافر على متن هذه الخطوط من متابعة بشكل حيني وسيلة النقل على امتداد مسارها بفضل تقنية GPS ومشاهدة الحافلة أو العربة على "غوغل" ومتابعة تقدم سيرها على مسلك الخط، الذي اختاره ومرورها بمختلف نقاط التوقف.

كما أنه بالإمكان التعرف عن طريق هذه التطبيقة على تسعيرة التذاكر المعتمدة بالإضافة إلى تقديم ملاحظاته بخصوص المعطيات، التي توفرها التطبيقة وايضا تقديم اقتراحه بهذا الخصوص.